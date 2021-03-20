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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Лутон Таун
Престон - Лутон Таун: обзор матча 20 марта 2021
Престон
20.03.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
0 : 1
Завершен
Лутон Таун
83'
Д. Иверсен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Лутон Таун
Замена
P. Gallagher
️️️️
Р. Ледсон
86'
83'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Иверсен
Замена
Б. Поттс
️️️️
Ч. Эванс
82'
Замена
Б. Бодин
️️️️
Д. Джонсон
81'
77'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
Г. Корник
76'
Замена
S. Nombe
️️️️
Э. Адебайо
70'
Замена
Т. Инс
️️️️
Р. Танниклифф
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
С. Синклейр
67'
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
Э. Гордон
67'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
12
Paul Gallagher
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
31
Билли Бодин
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
9
S. Nombe
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
4-3-1-2
1
Иверсен
4
ван ден Берг
6
Линдсэй
2
Рафферти
14
Стори
8
Уайтмэн
4
Ледсон
14
Джонсон
17
Гордон
7
Синклейр
17
Эванс
3-1-3-1-2
21
Слуга
3
Нейсмит
14
Бри
5
Пирсон
8
Дьюсбери-Холл
17
Мпанцу
8
Танниклифф
16
Ри
18
Кларк
23
Корник
45
Адебайо
4
Ледсон
12
12
4
Ледсон
17
Гордон
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
17
Гордон
17
Эванс
44
Поттс
44
Поттс
17
Эванс
14
Джонсон
31
Бодин
31
Бодин
14
Джонсон
7
Синклейр
24
Магуайр
24
Магуайр
7
Синклейр
45
Адебайо
9
9
45
Адебайо
8
Танниклифф
10
Инс
10
Инс
8
Танниклифф
23
Корник
17
Коллинс
17
Коллинс
23
Корник
Остались в запасе
Престон
Лутон Таун
1
Коннор Рипли
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
8
Люк Берри
ЦП
16
Джо Моррел
ЛЗ
1
Джеймс Ши
ВР
2
Martin Cranie
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
Остались в запасе
8
Люк Берри
ЦП
16
Джо Моррел
ЛЗ
1
Джеймс Ши
ВР
2
Martin Cranie
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Престон - Лутон Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
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