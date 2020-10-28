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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Ноттингем Форест
Лутон Таун - Ноттингем Форест: обзор матча 28 октября 2020
Лутон Таун
28.10.2020, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
22'
Г. Ри
64'
Г. Ри (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Ноттингем Форест
Замена
Д. Монкур
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
84'
Замена
Д. Кларк
️️️️
Т. Локьер
77'
Замена
К. Луалуа
️️️️
E. Lee
77'
Желтая карточка
Г. Ри
73'
Желтая карточка
M. Cranie
71'
64'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Г. Ри
Желтая карточка
П. Мпанцу
55'
46'
Замена
C. Jenkinson
️️️️
S. Ameobi
44'
Красная карточка
Н. Иоанну
ГОЛ! 1:0!
Г. Ри
Пас отдал
M. Cranie
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
16
Глен Ри
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
18
Elliott Lee
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
19
Sammy Ameobi
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
Ноттингем Форест
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
33
Самба Соу
ОП
77
Алекс Майтен
ЦП
15
Люк Фримен
АП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
3-3-2-2
21
Слуга
5
Пирсон
2
15
Локьер
15
Брэдли
8
Дьюсбери-Холл
30
Норрингтон-Дэвис
16
Ри
17
Мпанцу
17
Коллинс
18
4-3-1-2
30
Самба
29
Кристи
14
Иоанну
2
Фигейреду
26
Маккена
11
Лолли
22
Йетс
19
93
Кноккарт
4
Коулбэк
33
Тэйлор
15
Локьер
18
Кларк
18
Кларк
15
Локьер
8
Дьюсбери-Холл
20
Монкур
20
Монкур
8
Дьюсбери-Холл
18
25
Луалуа
25
Луалуа
18
19
2
2
19
Остались в запасе
Лутон Таун
Ноттингем Форест
16
Джо Моррел
ЛЗ
1
Джеймс Ши
ВР
8
Райан Танниклифф
ЦП
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
33
Самба Соу
ОП
15
Люк Фримен
АП
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
16
Джо Моррел
ЛЗ
1
Джеймс Ши
ВР
8
Райан Танниклифф
ЦП
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Остались в запасе
33
Самба Соу
ОП
15
Люк Фримен
АП
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Лутон Таун - Ноттингем Форест
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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