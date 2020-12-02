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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Норвич Сити
Лутон Таун - Норвич Сити: обзор матча 02 декабря 2020
Лутон Таун
02.12.2020, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 15 тур
3 : 1
Завершен
Норвич Сити
15'
Д. Монкур
22'
М. Пирсон
47'
Д. Коллинс (П)
19'
Э. Буэндия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Норвич Сити
85'
Желтая карточка
К. Циммерманн
85'
Замена
Т. Омотойе
️️️️
Д. Мартин
81'
Замена
К. Циммерманн
️️️️
Э. Буэндия
72'
Замена
М. Вранчич
️️️️
А. Теттей
Замена
Д. Моррел
️️️️
Д. Монкур
70'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Коллинс
47'
Замена
Д. Бри
️️️️
M. Cranie
45'
33'
Желтая карточка
П. Плахета
ГОЛ! 2:1!
М. Пирсон
Пас отдал
Р. Норрингтон-Дэвис
22'
19'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Буэндия
Желтая карточка
Д. Ши
18'
ГОЛ! 1:0!
Д. Монкур
Пас отдал
К. Дьюсбери-Холл
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Люк Берри
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
18
Якоб Серенсен
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
16
Джош Мартин
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
22
Брендан Гэллоуэй
ЦЗ
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
9
S. Nombe
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Норвич Сити
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
99
Thomas Dickson-Peters
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ши
30
Норрингтон-Дэвис
15
Локьер
5
Пирсон
2
8
Дьюсбери-Холл
8
Берри
20
Монкур
16
Ри
18
Кларк
17
Коллинс
3-1-2-2-2
23
МакГоверн
3
Ааронс
4
Хэнли
23
Гибсон
34
Скипп
18
Серенсен
6
Теттей
22
Стиперманн
77
Плахета
10
Буэндия
16
Мартин
20
Монкур
16
Моррел
16
Моррел
20
Монкур
2
14
Бри
14
Бри
2
16
Мартин
14
Омотойе
14
Омотойе
16
Мартин
10
Буэндия
4
Циммерманн
4
Циммерманн
10
Буэндия
6
Теттей
8
Вранчич
8
Вранчич
6
Теттей
Остались в запасе
Лутон Таун
Норвич Сити
9
S. Nombe
ЦФ
22
Брендан Гэллоуэй
ЦЗ
32
Гарри Истед
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
25
Казенга Луалуа
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
12
Daniel Barden
ЦФ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
42
Reece McAlear
ЦФ
99
Thomas Dickson-Peters
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
9
S. Nombe
ЦФ
22
Брендан Гэллоуэй
ЦЗ
32
Гарри Истед
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
25
Казенга Луалуа
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Остались в запасе
12
Daniel Barden
ЦФ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
42
Reece McAlear
ЦФ
99
Thomas Dickson-Peters
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Лутон Таун - Норвич Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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