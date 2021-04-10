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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиком Уондерерс - Лутон Таун
Уиком Уондерерс - Лутон Таун: обзор матча 10 апреля 2021
Уиком Уондерерс
10.04.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
1 : 3
Завершен
Лутон Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
6
Кертис Томпсон
ЦП
35
Деннис Адениран
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
44
Фред Оньединма
ПП
2
Джек Гриммер
ПП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
7
Дэвид Уилер
ЦП
23
Алекс Паттисон
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
20
Скотт Кашкет
ПВ
16
Giles Phillips
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
16
Глен Ри
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
9
S. Nombe
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
3-4-1-2
13
Стокдейл
26
Стюарт
20
Найт
26
МакКарти
44
Оньединма
6
Томпсон
35
Адениран
2
Гриммер
9
Мехмети
15
Мускве
9
Икпеазу
4-3-1-2
21
Слуга
5
Пирсон
14
Бри
15
Брэдли
3
Нейсмит
8
Берри
17
Мпанцу
8
Танниклифф
18
Кларк
17
Коллинс
45
Адебайо
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Лутон Таун
21
Райн Оллсоп
ВР
16
Giles Phillips
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
20
Скотт Кашкет
ПВ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
7
Дэвид Уилер
ЦП
23
Алекс Паттисон
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
Главный тренер
Гари Уэддок
9
S. Nombe
ЦФ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
1
Джеймс Ши
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
16
Глен Ри
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
25
Казенга Луалуа
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
21
Райн Оллсоп
ВР
16
Giles Phillips
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
20
Скотт Кашкет
ПВ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
7
Дэвид Уилер
ЦП
23
Алекс Паттисон
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
Остались в запасе
9
S. Nombe
ЦФ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
1
Джеймс Ши
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
16
Глен Ри
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
25
Казенга Луалуа
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Уиком Уондерерс - Лутон Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Адамс Парк
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Уиком Уондерерс
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