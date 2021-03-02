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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Лутон Таун
Ноттингем Форест - Лутон Таун: обзор матча 02 марта 2021
Ноттингем Форест
02.03.2021, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 34 тур
0 : 1
Завершен
Лутон Таун
64'
Р. Танниклифф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Лутон Таун
85'
Замена
Д. Бри
️️️️
Г. Корник
80'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
Э. Адебайо
Замена
А. Майтен
️️️️
А. Кноккарт
79'
Замена
S. Ameobi
️️️️
Д. Лолли
68'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Ф. Кровинович
68'
64'
ГОЛ! 0:1!
Р. Танниклифф
Пас отдал
П. Мпанцу
61'
Желтая карточка
К. Нейсмит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
88
Кафу
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Ноттингем Форест
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
19
Sammy Ameobi
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
15
Люк Фримен
АП
4
Джек Коулбэк
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
9
S. Nombe
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Самба
6
Уорролл
2
Фигейреду
29
Кристи
4
Рибейру
37
Гарнер
88
Кафу
11
Лолли
10
Кровинович
93
Кноккарт
39
Мюррэй
3-1-3-1-2
21
Слуга
3
Нейсмит
15
Поттс
5
Пирсон
8
Дьюсбери-Холл
8
Танниклифф
17
Мпанцу
16
Ри
18
Кларк
23
Корник
45
Адебайо
11
Лолли
19
19
11
Лолли
93
Кноккарт
77
Майтен
77
Майтен
93
Кноккарт
10
Кровинович
33
Тэйлор
33
Тэйлор
10
Кровинович
23
Корник
14
Бри
14
Бри
23
Корник
45
Адебайо
17
Коллинс
17
Коллинс
45
Адебайо
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Лутон Таун
15
Люк Фримен
АП
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
8
Люк Берри
ЦП
9
S. Nombe
ЦФ
1
Джеймс Ши
ВР
2
Martin Cranie
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Остались в запасе
8
Люк Берри
ЦП
9
S. Nombe
ЦФ
1
Джеймс Ши
ВР
2
Martin Cranie
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Ноттингем Форест - Лутон Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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