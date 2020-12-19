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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Борнмут
Лутон Таун - Борнмут: обзор матча 19 декабря 2020
Лутон Таун
19.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
0 : 0
Завершен
Борнмут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Борнмут
Замена
М. Пирсон
️️️️
Д. Поттс
90'
+1
Замена
S. Nombe
️️️️
Д. Коллинс
88'
Желтая карточка
К. Дьюсбери-Холл
82'
Замена
Г. Корник
️️️️
Д. Хилтон
71'
69'
Замена
Р. Рикельме
️️️️
Д. Брукс
67'
Желтая карточка
Ж. Лерма
57'
Замена
Д. Рико
️️️️
Ф. Биллинг
56'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Д. Станислас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Люк Берри
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
22
Брендан Гэллоуэй
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
9
S. Nombe
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
15
Диего Рико
ЛЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
36
Ajani Burchall
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
3-3-2-2
1
Ши
15
Брэдли
15
Локьер
2
15
Поттс
8
Дьюсбери-Холл
30
Норрингтон-Дэвис
8
Берри
17
Мпанцу
17
Коллинс
14
Хилтон
4-3-2-1
31
Бегович
6
Симпсон
27
Кук
6
Келли
15
Смит
8
Лерма
4
Кук
8
Биллинг
7
Брукс
19
Станислас
19
Соланке
17
Коллинс
9
9
17
Коллинс
15
Поттс
5
Пирсон
5
Пирсон
15
Поттс
14
Хилтон
23
Корник
23
Корник
14
Хилтон
7
Брукс
17
Рикельме
17
Рикельме
7
Брукс
8
Биллинг
15
Рико
15
Рико
8
Биллинг
19
Станислас
9
Сарридж
9
Сарридж
19
Станислас
Остались в запасе
Лутон Таун
Борнмут
18
Джордан Кларк
ПВ
22
Брендан Гэллоуэй
ЦЗ
16
Джо Моррел
ЛЗ
21
Симон Слуга
ВР
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
33
Джордан Земура
ЛЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
36
Ajani Burchall
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Остались в запасе
18
Джордан Кларк
ПВ
22
Брендан Гэллоуэй
ЦЗ
16
Джо Моррел
ЛЗ
21
Симон Слуга
ВР
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
Остались в запасе
33
Джордан Земура
ЛЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
36
Ajani Burchall
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Статистика матча Лутон Таун - Борнмут
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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