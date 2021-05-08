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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Лутон Таун
Куинз Парк Рейнджерс - Лутон Таун: обзор матча 08 мая 2021
Куинз Парк Рейнджерс
08.05.2021, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
3 : 1
Завершен
Лутон Таун
20'
Ч. Остин
60'
С. Йохансен
90+2'
А. Адома
43'
К. Дьюсбери-Холл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Лутон Таун
ГОЛ! 3:1!
А. Адома
Пас отдал
К. Уиллок
90'
+2
86'
Замена
Д. Перейра
️️️️
Д. Бри
Замена
G. Cameron
️️️️
С. Йохансен
85'
Замена
А. Адома
️️️️
О. Какай
76'
Замена
Д. Томас
️️️️
И. Хаир
76'
71'
Замена
К. Луалуа
️️️️
Г. Корник
71'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
Д. Монкур
71'
Замена
Л. Берри
️️️️
Г. Ри
Замена
М. Бонн
️️️️
Ч. Остин
66'
ГОЛ! 2:1!
С. Йохансен
Пас отдал
И. Хаир
60'
Замена
С. Филд
️️️️
Л. Дайкс
46'
45'
+1
Желтая карточка
Г. Ри
43'
ГОЛ! 1:1!
К. Дьюсбери-Холл
ГОЛ! 1:0!
Ч. Остин
Пас отдал
Л. Дайкс
20'
Желтая карточка
Ч. Остин
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
10
Илиас Хаир
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Уолш
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
11
Tom Carroll
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
19
Дион Перейра
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
3-2-3-2
88
Дьенг
30
5
Барбе
3
Уоллас
29
Какай
16
Дикки
10
Хаир
10
Йохансен
16
Уиллок
32
Остин
13
Дайкс
4-1-3-2
21
Слуга
15
Брэдли
5
Пирсон
14
Бри
3
Нейсмит
8
Дьюсбери-Холл
17
Мпанцу
16
Ри
20
Монкур
23
Корник
45
Адебайо
10
Йохансен
5
5
10
Йохансен
13
Дайкс
26
Филд
26
Филд
13
Дайкс
10
Хаир
8
Томас
8
Томас
10
Хаир
29
Какай
37
Адома
37
Адома
29
Какай
32
Остин
9
Бонн
9
Бонн
32
Остин
16
Ри
8
Берри
8
Берри
16
Ри
14
Бри
19
Перейра
19
Перейра
14
Бри
20
Монкур
17
Коллинс
17
Коллинс
20
Монкур
23
Корник
25
Луалуа
25
Луалуа
23
Корник
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Лутон Таун
1
Джо Уолш
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
11
Tom Carroll
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
1
Джеймс Ши
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
1
Джо Уолш
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
11
Tom Carroll
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Лутон Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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