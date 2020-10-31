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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Брентфорд
Лутон Таун - Брентфорд: обзор матча 31 октября 2020
Лутон Таун
31.10.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
0 : 3
Завершен
Брентфорд
20'
Р. Генри
29'
А. Тони
76'
М. Форсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Брентфорд
90'
Желтая карточка
В. Янельт
83'
Замена
Т. Фосу
️️️️
Б. Мбемо
76'
ГОЛ! 0:3!
М. Форсс
Пас отдал
М. Йенсен
75'
Замена
М. Форсс
️️️️
А. Тони
75'
Замена
М. Йенсен
️️️️
Э. Маркондес
Замена
Д. Коллинс
️️️️
Д. Кларк
74'
Желтая карточка
Д. Хилтон
54'
Замена
Л. Берри
️️️️
Р. Норрингтон-Дэвис
46'
Замена
К. Луалуа
️️️️
М. Пирсон
37'
29'
ГОЛ! 0:2!
А. Тони
Пас отдал
Б. Мбемо
20'
ГОЛ! 0:1!
Р. Генри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
16
Глен Ри
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
8
Люк Берри
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
18
Elliott Lee
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
3-3-2-1-1
21
Слуга
15
Брэдли
5
Пирсон
15
Локьер
2
8
Дьюсбери-Холл
30
Норрингтон-Дэвис
16
Ри
17
Мпанцу
18
Кларк
14
Хилтон
4-1-2-2-1
1
Райя
3
Дальсгаард
22
Серенсен
2
Пайннок
3
Генри
27
Янельт
10
Да Силва
10
Маркондес
19
Мбемо
7
Каньос
17
Тони
30
Норрингтон-Дэвис
8
Берри
8
Берри
30
Норрингтон-Дэвис
5
Пирсон
25
Луалуа
25
Луалуа
5
Пирсон
18
Кларк
17
Коллинс
17
Коллинс
18
Кларк
19
Мбемо
24
Фосу
24
Фосу
19
Мбемо
17
Тони
88
Форсс
88
Форсс
17
Тони
10
Маркондес
8
Йенсен
8
Йенсен
10
Маркондес
Остались в запасе
Лутон Таун
Брентфорд
16
Джо Моррел
ЛЗ
1
Джеймс Ши
ВР
8
Райан Танниклифф
ЦП
18
Elliott Lee
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
7
Саман Годдос
АП
5
Чарли Гуд
ЦЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
16
Джо Моррел
ЛЗ
1
Джеймс Ши
ВР
8
Райан Танниклифф
ЦП
18
Elliott Lee
ЦФ
Остались в запасе
7
Саман Годдос
АП
5
Чарли Гуд
ЦЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Лутон Таун - Брентфорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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