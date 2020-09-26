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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Лутон Таун
Уотфорд - Лутон Таун: обзор матча 26 сентября 2020
Уотфорд
26.09.2020, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 0
Завершен
Лутон Таун
35'
Ж. Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Лутон Таун
90'
+3
Желтая карточка
Р. Норрингтон-Дэвис
Замена
Д. Кина
️️️️
И. Сарр
90'
+2
Замена
Т. Дини
️️️️
Ж. Педро
89'
78'
Замена
К. Луалуа
️️️️
Р. Танниклифф
75'
Желтая карточка
М. Пирсон
71'
Замена
Д. Хилтон
️️️️
Д. Коллинс
Замена
Т. Деле-Баширу
️️️️
Н. Чалоба
63'
58'
Замена
Д. Кларк
️️️️
E. Lee
ГОЛ! 1:0!
Ж. Педро
Пас отдал
К. Сема
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
37
Джеймс Гарнер
ОП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
23
Гарри Корник
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
20
Том Деле-Баширу
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
4-2-2-1-1
12
Фостер
16
Уилмот
20
Кэткарт
27
Кабаселе
2
Нгакия
37
Гарнер
15
Чалоба
12
Сема
8
Клеверли
7
Сарр
9
Педро
4-3-3
21
Слуга
5
Пирсон
15
Брэдли
2
30
Норрингтон-Дэвис
8
Берри
8
Танниклифф
17
Мпанцу
17
Коллинс
18
23
Корник
15
Чалоба
20
Деле-Баширу
20
Деле-Баширу
15
Чалоба
7
Сарр
8
Кина
8
Кина
7
Сарр
9
Педро
14
Дини
14
Дини
9
Педро
18
18
Кларк
18
Кларк
18
8
Танниклифф
25
Луалуа
25
Луалуа
8
Танниклифф
17
Коллинс
14
Хилтон
14
Хилтон
17
Коллинс
Остались в запасе
Уотфорд
Лутон Таун
26
Даниэль Бахман
ВР
17
Кико Фемения
ПЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
30
Петер Киосо
ПЗ
1
Джеймс Ши
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
17
Кико Фемения
ПЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Остались в запасе
30
Петер Киосо
ПЗ
1
Джеймс Ши
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
Главный тренер
Хейден Маллинс
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Уотфорд - Лутон Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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