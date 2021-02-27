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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Шеффилд Уэнсдэй
Лутон Таун - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 27 февраля 2021
Лутон Таун
27.02.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
3 : 2
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
50'
К. Нейсмит
58'
Р. Танниклифф
86'
Э. Адебайо
6'
Д. Виндасс
42'
Д. Виндасс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Шеффилд Уэнсдэй
ГОЛ! 3:2!
Э. Адебайо
Пас отдал
Г. Корник
86'
85'
Желтая карточка
О. Урогиде
Желтая карточка
Г. Ри
84'
83'
Замена
Ш. Данкли
️️️️
J. BÃ¶rner
82'
Желтая карточка
С. Хатчинсон
79'
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
Д. Виндасс
68'
Замена
А. Рич
️️️️
М. Пенни
68'
Замена
Д. Роудс
️️️️
К. Патерсон
ГОЛ! 2:2!
Р. Танниклифф
Пас отдал
Э. Адебайо
58'
ГОЛ! 1:2!
К. Нейсмит
Пас отдал
К. Дьюсбери-Холл
50'
Замена
Г. Корник
️️️️
Т. Инс
46'
Замена
П. Мпанцу
️️️️
Д. Моррел
46'
Замена
Г. Ри
️️️️
M. Cranie
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
Д. Виндасс
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Виндасс
Пас отдал
К. Патерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
10
Томас Инс
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
10
Джош Виндасс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
0
Luke Jackson
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
3-3-2-1-1
21
Слуга
5
Пирсон
15
Поттс
2
16
Моррел
8
Дьюсбери-Холл
3
Нейсмит
10
Инс
8
Танниклифф
18
Кларк
45
Адебайо
3-2-4
33
Уайлдсмит
3
Урогиде
12
Лис
31
13
Патерсон
24
Пенни
10
Беннэн
24
7
10
Виндасс
16
Моррел
17
Мпанцу
17
Мпанцу
16
Моррел
2
16
Ри
16
Ри
2
10
Инс
23
Корник
23
Корник
10
Инс
31
22
Данкли
22
Данкли
31
24
Пенни
3
Рич
3
Рич
24
Пенни
13
Патерсон
29
Роудс
29
Роудс
13
Патерсон
10
Виндасс
7
Мэрриот
7
Мэрриот
10
Виндасс
Остались в запасе
Лутон Таун
Шеффилд Уэнсдэй
8
Люк Берри
ЦП
1
Джеймс Ши
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
0
Luke Jackson
ЦФ
8
Алекс Хант
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
8
Люк Берри
ЦП
1
Джеймс Ши
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Остались в запасе
0
Luke Jackson
ЦФ
8
Алекс Хант
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Лутон Таун - Шеффилд Уэнсдэй
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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