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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Уотфорд
Лутон Таун - Уотфорд: обзор матча 17 апреля 2021
Лутон Таун
17.04.2021, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 42 тур
1 : 0
Завершен
Уотфорд
78'
Д. Коллинс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Уотфорд
Замена
Д. Поттс
️️️️
К. Нейсмит
90'
+1
88'
Вторая желтая
К. Фемения
Замена
Г. Ри
️️️️
Л. Берри
83'
82'
Замена
А. Грэй
️️️️
A. Lazaar
Желтая карточка
Л. Берри
80'
79'
Замена
Ж. Унгбо
️️️️
К. Сема
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Коллинс
78'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
Э. Адебайо
78'
76'
Желтая карточка
Ф. Сьерральта
76'
Желтая карточка
Д. Бахман
72'
Желтая карточка
К. Фемения
61'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
C. SÃ¡nchez
46'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Ф. Зинкернагель
Желтая карточка
С. Брэдли
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Люк Берри
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
19
Уилл Хьюз
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
19
Дион Перейра
ЦФ
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
0
A. Lazaar
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
4-1-2-1-2
21
Слуга
3
Нейсмит
14
Бри
15
Брэдли
5
Пирсон
8
Дьюсбери-Холл
8
Берри
17
Мпанцу
18
Кларк
25
Луалуа
45
Адебайо
4-2-2-2
26
Бахман
17
Фемения
22
Сьерральта
5
Троост-Эконг
25
Масина
19
Хьюз
12
Сема
7
Сарр
11
Зинкернагель
13
9
Педро
3
Нейсмит
15
Поттс
15
Поттс
3
Нейсмит
8
Берри
16
Ри
16
Ри
8
Берри
45
Адебайо
17
Коллинс
17
Коллинс
45
Адебайо
11
Зинкернагель
90
Саксесс
90
Саксесс
11
Зинкернагель
12
Сема
15
Унгбо
15
Унгбо
12
Сема
0
0
13
8
Клеверли
8
Клеверли
13
45
Грэй
45
Грэй
Остались в запасе
Лутон Таун
Уотфорд
1
Джеймс Ши
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
19
Дион Перейра
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
12
Бен Фостер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Хейден Маллинс
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
19
Дион Перейра
ЦФ
Остались в запасе
12
Бен Фостер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Хейден Маллинс
Статистика матча Лутон Таун - Уотфорд
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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