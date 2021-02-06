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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун
Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 06 февраля 2021
Лутон Таун
06.02.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
1 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
11'
Д. Коллинс
74'
М. Сарр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун
90'
+5
Замена
A. Vallejo
️️️️
А. Притчард
90'
+4
Красная карточка
Г. Тоффоло
90'
+4
Замена
С. Хай
️️️️
Д. Холмс
Замена
К. Нейсмит
️️️️
Д. Кларк
87'
Замена
Т. Инс
️️️️
Г. Корник
83'
74'
ГОЛ! 1:1!
М. Сарр
Замена
Г. Ри
️️️️
Л. Берри
72'
67'
Замена
А. Притчард
️️️️
Пипа
62'
Желтая карточка
Д. Хогг
53'
Желтая карточка
Пипа
46'
Замена
Р. Ааронс
️️️️
И. Мбенза
23'
Желтая карточка
Л. О'Брайен
ГОЛ! 1:0!
Д. Коллинс
Пас отдал
Г. Корник
11'
Желтая карточка
К. Дьюсбери-Холл
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Люк Берри
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
23
Гарри Корник
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
16
Глен Ри
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
9
S. Nombe
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
13
Джейсон Леутвилер
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
17
Роландо Ааронс
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
11
Kieran Phillips
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
4-1-2-1-2
21
Слуга
5
Пирсон
15
Локьер
15
Поттс
15
Брэдли
8
Дьюсбери-Холл
8
Берри
17
Мпанцу
18
Кларк
17
Коллинс
23
Корник
4-5-1
1
Шофилд
2
Пипа
36
Кио
23
Сарр
15
Тоффоло
14
Холмс
27
О'Брайен
6
Хогг
7
Бакуна
7
Мбенза
22
Кэмпбелл
18
Кларк
3
Нейсмит
3
Нейсмит
18
Кларк
8
Берри
16
Ри
16
Ри
8
Берри
23
Корник
10
Инс
10
Инс
23
Корник
Притчард
50
50
Притчард
14
Холмс
7
Хай
7
Хай
14
Холмс
7
Мбенза
17
Ааронс
17
Ааронс
7
Мбенза
2
Пипа
10
Притчард
10
Притчард
2
Пипа
Остались в запасе
Лутон Таун
Хаддерсфилд Таун
9
S. Nombe
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
1
Джеймс Ши
ВР
2
Martin Cranie
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
7
Сорба Томас
ПВ
11
Kieran Phillips
ЦФ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
21
Демеако Духани
ЦЗ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
9
S. Nombe
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
1
Джеймс Ши
ВР
2
Martin Cranie
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Остались в запасе
7
Сорба Томас
ПВ
11
Kieran Phillips
ЦФ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
21
Демеако Духани
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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