Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Лутон Таун
Бристоль Сити - Лутон Таун: обзор матча 25 апреля 2021
Бристоль Сити
25.04.2021, воскресенье, 15:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
2 : 3
Завершен
Лутон Таун
31'
Н. Уэллс
38'
А. Надь
59'
Д. Коллинс
68'
Э. Адебайо
74'
Г. Корник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Лутон Таун
Замена
S. Janneh
️️️️
Т. Бакинсон
86'
85'
Замена
Г. Ри
️️️️
Э. Адебайо
85'
Замена
Д. Поттс
️️️️
Д. Кларк
74'
ГОЛ! 2:3!
Г. Корник
Замена
N. Baker
️️️️
А. Надь
71'
Замена
Д. Хант
️️️️
T. Rowe
71'
Замена
А. Скотт
️️️️
Х. Лэнсбери
70'
Замена
А. Семеньо
️️️️
Н. Уэллс
70'
68'
ГОЛ! 2:2!
Э. Адебайо
Пас отдал
К. Дьюсбери-Холл
59'
ГОЛ! 2:1!
Д. Коллинс
Пас отдал
К. Дьюсбери-Холл
46'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
Р. Танниклифф
46'
Замена
Г. Корник
️️️️
К. Луалуа
ГОЛ! 2:0!
А. Надь
38'
ГОЛ! 1:0!
Н. Уэллс
Пас отдал
А. Надь
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
6
Nathan Baker
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
28
Sam Pearson
ЦФ
17
Saikou Janneh
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
9
S. Nombe
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
4-1-3-2
25
Бентли
26
Винер
10
2
Сессеньон
26
Калас
19
Бакинсон
23
Лэнсбери
4
Массенго
6
Надь
21
Уэллс
9
Конвей
4-1-2-1-2
21
Слуга
5
Пирсон
15
Брэдли
14
Бри
3
Нейсмит
8
Дьюсбери-Холл
8
Танниклифф
17
Мпанцу
18
Кларк
25
Луалуа
45
Адебайо
23
Лэнсбери
8
Скотт
8
Скотт
23
Лэнсбери
19
Бакинсон
17
17
19
Бакинсон
6
Надь
6
6
6
Надь
10
32
Хант
32
Хант
10
21
Уэллс
42
Семеньо
42
Семеньо
21
Уэллс
18
Кларк
15
Поттс
15
Поттс
18
Кларк
45
Адебайо
16
Ри
16
Ри
45
Адебайо
8
Танниклифф
17
Коллинс
17
Коллинс
8
Танниклифф
25
Луалуа
23
Корник
23
Корник
25
Луалуа
Остались в запасе
Бристоль Сити
Лутон Таун
1
Макс О'Лири
ВР
28
Sam Pearson
ЦФ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
9
S. Nombe
ЦФ
1
Джеймс Ши
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
28
Sam Pearson
ЦФ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
Остались в запасе
9
S. Nombe
ЦФ
1
Джеймс Ши
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Бристоль Сити - Лутон Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
Новости команд
Все
Бристоль Сити
Лутон Таун
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
27 августа
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
27 августа
33-летний Уилшир возглавил «Лутон»
2025.10.13 12:22
Бронзовый призер ЧМ-2014 объявил о завершении карьеры
2025.09.23 22:22
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
2024.09.10 14:23
3
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
2024.05.20 09:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+