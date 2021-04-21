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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Рединг
Лутон Таун - Рединг: обзор матча 21 апреля 2021
Лутон Таун
21.04.2021, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 43 тур
0 : 0
Завершен
Рединг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Рединг
Желтая карточка
Д. Коллинс
90'
+1
83'
Замена
L. Gibson
️️️️
Л. Мур
Замена
Д. Коллинс
️️️️
Э. Адебайо
83'
78'
Замена
S. Aluko
️️️️
О. Ричардс
78'
Замена
А. Семеду
️️️️
О. Эджария
78'
Замена
S. Baldock
️️️️
М. Олисе
Замена
Г. Ри
️️️️
Р. Танниклифф
73'
72'
Замена
Д. Свифт
️️️️
Г. Пушкаш
Замена
Г. Корник
️️️️
Д. Кларк
64'
Замена
Д. Монкур
️️️️
К. Луалуа
64'
Желтая карточка
С. Брэдли
44'
35'
Желтая карточка
Э. Идом
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Люк Берри
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
11
Яку Мейте
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
19
Tomás Esteves
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
19
Lewis Gibson
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
4-1-2-1-2
21
Слуга
3
Нейсмит
5
Пирсон
15
Брэдли
14
Бри
8
Дьюсбери-Холл
8
Берри
17
Мпанцу
18
Кларк
25
Луалуа
45
Адебайо
4-4-2
1
Кабрал
12
Холмс
17
Идом
26
Мур
3
Ричардс
14
Эджария
4
Риномхота
17
Олисе
29
Лорент
11
Мейте
47
Пушкаш
8
Танниклифф
8
Танниклифф
Танниклифф
16
Ри
16
Ри
Танниклифф
25
Луалуа
20
Монкур
20
Монкур
25
Луалуа
45
Адебайо
17
Коллинс
17
Коллинс
45
Адебайо
18
Кларк
23
Корник
23
Корник
18
Кларк
26
Мур
19
19
26
Мур
3
Ричардс
23
23
3
Ричардс
47
Пушкаш
8
Свифт
8
Свифт
47
Пушкаш
14
Эджария
30
Семеду
30
Семеду
14
Эджария
17
Олисе
9
9
17
Олисе
Остались в запасе
Лутон Таун
Рединг
1
Джеймс Ши
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Джонс
10
Jayden Onen
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
19
Tomás Esteves
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
Остались в запасе
10
Jayden Onen
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
19
Tomás Esteves
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Лутон Таун - Рединг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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