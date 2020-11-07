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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун
Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун: обзор матча 07 ноября 2020
Хаддерсфилд Таун
07.11.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
1 : 1
Завершен
Лутон Таун
60'
К. Эйтинг
21'
Д. Монкур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун
Замена
Д. Духани
️️️️
Пипа
90'
88'
Желтая карточка
К. Луалуа
84'
Желтая карточка
Д. Коллинс
Замена
Д. Уорд
️️️️
Д. Корома
82'
77'
Замена
Р. Танниклифф
️️️️
Л. Берри
73'
Замена
К. Луалуа
️️️️
Г. Корник
Замена
C. Schindler
️️️️
А. Дьякаби
66'
ГОЛ! 1:1!
К. Эйтинг
Пас отдал
Г. Тоффоло
60'
60'
Замена
Д. Бри
️️️️
Д. Монкур
40'
Желтая карточка
M. Cranie
28'
Желтая карточка
Г. Ри
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Монкур
Пас отдал
С. Брэдли
Желтая карточка
Д. Корома
18'
10'
Желтая карточка
С. Брэдли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
27
Адама Дьякаби
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Люк Берри
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
23
Гарри Корник
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Хаддерсфилд Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
21
Демеако Духани
ЦЗ
26
Christopher Schindler
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
10
Matty Daly
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
18
Elliott Lee
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
4-1-3-2
29
Хамер
15
Тоффоло
19
Стирмен
23
Сарр
2
Пипа
6
Эйтинг
6
Хогг
27
О'Брайен
27
Дьякаби
22
Кэмпбелл
37
Корома
3-1-4-2
21
Слуга
15
Брэдли
2
5
Пирсон
8
Дьюсбери-Холл
16
Ри
17
Мпанцу
20
Монкур
8
Берри
17
Коллинс
23
Корник
2
Пипа
21
Духани
21
Духани
2
Пипа
27
Дьякаби
26
26
27
Дьякаби
37
Корома
25
Уорд
25
Уорд
37
Корома
20
Монкур
14
Бри
14
Бри
20
Монкур
8
Берри
8
Танниклифф
8
Танниклифф
8
Берри
23
Корник
25
Луалуа
25
Луалуа
23
Корник
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Лутон Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
21
Джейден Браун
ЦЗ
10
Matty Daly
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
1
Джеймс Ши
ВР
18
Elliott Lee
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
21
Джейден Браун
ЦЗ
10
Matty Daly
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
Остались в запасе
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
1
Джеймс Ши
ВР
18
Elliott Lee
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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Хаддерсфилд Таун
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