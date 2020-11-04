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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Лутон Таун
Ротерхэм - Лутон Таун: обзор матча 04 ноября 2020
Ротерхэм
04.11.2020, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
0 : 1
Завершен
Лутон Таун
70'
Д. Коллинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Лутон Таун
90'
+2
Желтая карточка
Л. Берри
89'
Замена
Т. Локьер
️️️️
Д. Монкур
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
Ф. Джозефзун
80'
Желтая карточка
М. Миллер
77'
70'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коллинс
64'
Замена
К. Луалуа
️️️️
Г. Корник
Замена
Д. Херст
️️️️
М. Смит
58'
46'
Замена
П. Мпанцу
️️️️
Д. Моррел
Замена
М. Крукс
️️️️
J. Mattock
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
3
Joe Mattock
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
25
Мэтт Крукс
ЦП
9
Кайл Вассел
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
9
S. Nombe
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
2-3-5
31
Блэкмэн
2
45
Хардинг
29
Линдси
26
Уайлс
4
Барласер
3
19
Миллер
8
Джозефзун
14
Смит
20
4-4-2
21
Слуга
15
Брэдли
5
Пирсон
2
16
Моррел
20
Монкур
8
Танниклифф
16
Ри
8
Берри
23
Корник
17
Коллинс
8
Джозефзун
45
Ладапо
45
Ладапо
8
Джозефзун
14
Смит
15
Херст
15
Херст
14
Смит
3
25
Крукс
25
Крукс
3
20
Монкур
15
Локьер
15
Локьер
20
Монкур
16
Моррел
17
Мпанцу
17
Мпанцу
16
Моррел
23
Корник
25
Луалуа
25
Луалуа
23
Корник
Остались в запасе
Ротерхэм
Лутон Таун
6
Ричард Вуд
ЦЗ
1
Виктор Йоханссон
ВР
9
Кайл Вассел
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
9
S. Nombe
ЦФ
1
Джеймс Ши
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
18
Elliott Lee
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
6
Ричард Вуд
ЦЗ
1
Виктор Йоханссон
ВР
9
Кайл Вассел
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
Остались в запасе
9
S. Nombe
ЦФ
1
Джеймс Ши
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
18
Elliott Lee
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Ротерхэм - Лутон Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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