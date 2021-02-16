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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Кардифф
Лутон Таун - Кардифф: обзор матча 16 февраля 2021
Лутон Таун
16.02.2021, вторник, 23:15
Англия. Чемпионшип, 30 тур
0 : 2
Завершен
Кардифф
53'
Х. Уилсон
57'
У. Волкс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Кардифф
76'
Замена
Д. Баган
️️️️
Д. Мерфи
76'
Замена
Л. Бакуна
️️️️
Х. Уилсон
Замена
Э. Адебайо
️️️️
Д. Коллинс
73'
65'
Желтая карточка
У. Волкс
Замена
Т. Инс
️️️️
Д. Хилтон
64'
Замена
Г. Корник
️️️️
К. Нейсмит
64'
57'
ГОЛ! 0:2!
У. Волкс
53'
ГОЛ! 0:1!
Х. Уилсон
Пас отдал
Э. Флинт
Замена
Л. Берри
️️️️
М. Пирсон
46'
Замена
M. Cranie
️️️️
Т. Локьер
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
7
Марлон Пак
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
2
Martin Cranie
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
9
S. Nombe
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
39
Исаак Дэвис
ПВ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
3-3-2-2
21
Слуга
15
Поттс
15
Локьер
15
Брэдли
5
Пирсон
8
Дьюсбери-Холл
3
Нейсмит
17
Мпанцу
16
Ри
14
Хилтон
17
Коллинс
3-2-2-1-2
12
Филлипс
35
Нельсон
44
Флинт
23
Моррисон
38
Нг
12
Беннетт
7
Пак
6
Волкс
10
Уилсон
23
Мерфи
19
Мур
5
Пирсон
8
Берри
8
Берри
5
Пирсон
17
Коллинс
45
Адебайо
45
Адебайо
17
Коллинс
15
Локьер
2
2
15
Локьер
14
Хилтон
10
Инс
10
Инс
14
Хилтон
3
Нейсмит
23
Корник
23
Корник
3
Нейсмит
23
Мерфи
3
Баган
3
Баган
23
Мерфи
10
Уилсон
10
Бакуна
10
Бакуна
10
Уилсон
Остались в запасе
Лутон Таун
Кардифф
18
Джордан Кларк
ПВ
9
S. Nombe
ЦФ
1
Джеймс Ши
ВР
8
Райан Танниклифф
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
36
Макс Ваттерс
ЦФ
10
Том Санг
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
10
Рубин Колуилл
АП
12
Алекс Смитис
ВР
3
Кирон Браун
ЦЗ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
18
Джордан Кларк
ПВ
9
S. Nombe
ЦФ
1
Джеймс Ши
ВР
8
Райан Танниклифф
ЦП
Остались в запасе
36
Макс Ваттерс
ЦФ
10
Том Санг
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
10
Рубин Колуилл
АП
12
Алекс Смитис
ВР
3
Кирон Браун
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Лутон Таун - Кардифф
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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