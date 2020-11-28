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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Лутон Таун
Кардифф - Лутон Таун: обзор матча 28 ноября 2020
Кардифф
28.11.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
4 : 0
Завершен
Лутон Таун
5'
Ш. Моррисон
9'
М. Харрис
59'
К. Мур
83'
О. Ожо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Лутон Таун
Замена
Д. Мерфи
️️️️
О. Ожо
86'
ГОЛ! 4:0!
О. Ожо
83'
Замена
Г. Уит
️️️️
М. Харрис
76'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Х. Уилсон
76'
71'
Замена
Т. Локьер
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
71'
Замена
Д. Моррел
️️️️
Р. Танниклифф
Замена
Р. Глатцель
️️️️
К. Мур
67'
Замена
М. Пак
️️️️
Д. Роллс
67'
60'
Замена
E. Lee
️️️️
Г. Корник
ГОЛ! 3:0!
К. Мур
Пас отдал
Х. Уилсон
59'
41'
Замена
S. Nombe
️️️️
Л. Берри
41'
Замена
Д. Бри
️️️️
П. Мпанцу
ГОЛ! 2:0!
М. Харрис
Пас отдал
О. Ожо
9'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Моррисон
Пас отдал
Х. Уилсон
5'
Желтая карточка
К. Нельсон
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Люк Берри
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
9
S. Nombe
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
3-5-1-1
12
Смитис
23
Моррисон
35
Нельсон
12
Беннетт
10
Бакуна
6
Волкс
32
Роллс
9
Ожо
9
Харрис
10
Уилсон
19
Мур
3-1-4-2
21
Слуга
30
Норрингтон-Дэвис
15
Брэдли
5
Пирсон
8
Дьюсбери-Холл
8
Танниклифф
17
Мпанцу
16
Ри
8
Берри
23
Корник
17
Коллинс
9
Харрис
11
Уит
11
Уит
9
Харрис
10
Уилсон
30
Хойлетт
30
Хойлетт
10
Уилсон
32
Роллс
7
Пак
7
Пак
32
Роллс
9
Ожо
23
Мерфи
23
Мерфи
9
Ожо
19
Мур
19
Глатцель
19
Глатцель
19
Мур
8
Танниклифф
16
Моррел
16
Моррел
8
Танниклифф
8
Берри
9
9
8
Берри
17
Мпанцу
14
Бри
14
Бри
17
Мпанцу
8
Дьюсбери-Холл
15
Локьер
15
Локьер
8
Дьюсбери-Холл
23
Корник
18
18
23
Корник
Остались в запасе
Кардифф
Лутон Таун
3
Джоэл Баган
ЛЗ
12
Диллон Филлипс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
Главный тренер
Нил Харрис
18
Джордан Кларк
ПВ
1
Джеймс Ши
ВР
2
Martin Cranie
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
3
Джоэл Баган
ЛЗ
12
Диллон Филлипс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
Остались в запасе
18
Джордан Кларк
ПВ
1
Джеймс Ши
ВР
2
Martin Cranie
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Кардифф - Лутон Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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