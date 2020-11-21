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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Блэкберн
Лутон Таун - Блэкберн: обзор матча 21 ноября 2020
Лутон Таун
21.11.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
1 : 1
Завершен
Блэкберн
69'
Л. Берри
72'
С. Галлахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Блэкберн
Замена
Р. Танниклифф
️️️️
M. Cranie
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Б. Бреретон
81'
Желтая карточка
Х. Эллиот
Замена
П. Мпанцу
️️️️
Л. Берри
77'
Замена
К. Луалуа
️️️️
Д. Монкур
76'
76'
Замена
Р. Ньямб
️️️️
Д. Ранкин-Костелло
72'
ГОЛ! 1:1!
С. Галлахер
Пас отдал
Б. Дуглас
71'
Желтая карточка
Б. Джонсон
ГОЛ! 1:0!
Л. Берри
Пас отдал
Д. Коллинс
69'
68'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Т. Трибулл
Замена
Д. Бри
️️️️
Г. Корник
59'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
E. Lee
59'
32'
Желтая карточка
Д. Ротуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Люк Берри
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
18
Elliott Lee
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
9
S. Nombe
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
6
Джон Бакли
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
4-1-3-2
21
Слуга
30
Норрингтон-Дэвис
5
Пирсон
2
15
Брэдли
8
Дьюсбери-Холл
8
Берри
16
Ри
20
Монкур
23
Корник
18
2-1-5-2-1
1
Камински
16
Уортон
30
Дуглас
28
Трибулл
26
Ленихэн
4
Джонсон
7
Ротуэлл
17
Беннетт
26
Ранкин-Костелло
10
Эллиот
22
Бреретон
10
Армстронг
23
Корник
14
Бри
14
Бри
23
Корник
8
Берри
17
Мпанцу
17
Мпанцу
8
Берри
2
8
Танниклифф
8
Танниклифф
2
18
17
Коллинс
17
Коллинс
18
20
Монкур
25
Луалуа
25
Луалуа
20
Монкур
26
Ранкин-Костелло
24
Ньямб
24
Ньямб
26
Ранкин-Костелло
28
Трибулл
20
Галлахер
20
Галлахер
28
Трибулл
Остались в запасе
Лутон Таун
Блэкберн
18
Джордан Кларк
ПВ
9
S. Nombe
ЦФ
1
Джеймс Ши
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Джонс
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
6
Джон Бакли
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
18
Джордан Кларк
ПВ
9
S. Nombe
ЦФ
1
Джеймс Ши
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
6
Джон Бакли
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Лутон Таун - Блэкберн
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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