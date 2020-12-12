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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Престон
Лутон Таун - Престон: обзор матча 12 декабря 2020
Лутон Таун
12.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
3 : 0
Завершен
Престон
20'
Д. Коллинс
29'
Д. Коллинс
66'
Д. Коллинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Престон
Замена
S. Nombe
️️️️
Д. Коллинс
83'
Замена
Р. Танниклифф
️️️️
П. Мпанцу
80'
Замена
Л. Берри
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
80'
Замена
Д. Кларк
️️️️
Г. Корник
74'
Замена
Р. Норрингтон-Дэвис
️️️️
Д. Монкур
74'
ГОЛ! 3:0!
Д. Коллинс
Пас отдал
Г. Корник
66'
60'
Замена
Т. Бейлисс
️️️️
Б. Поттс
57'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Т. Баркуйзен
57'
Замена
Э. Риис
️️️️
Д. Стокли
46'
Замена
Д. Джонсон
️️️️
Р. Ледсон
46'
Замена
Д. Стори
️️️️
P. Huntington
ГОЛ! 2:0!
Д. Коллинс
Пас отдал
Г. Ри
29'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коллинс
Пас отдал
П. Мпанцу
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
16
Глен Ри
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
23
Гарри Корник
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Престон
1
Деклан Радд
ВР
2
Darnell Fisher
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
9
S. Nombe
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
8
Том Бейлисс
ЦП
12
Paul Gallagher
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
4-1-3-2
1
Ши
5
Пирсон
15
Брэдли
15
Поттс
15
Локьер
8
Дьюсбери-Холл
16
Ри
20
Монкур
17
Мпанцу
17
Коллинс
23
Корник
4-4-2
1
Радд
20
6
Дэвис
16
Хьюз
2
4
Ледсон
29
Баркуйзен
44
Поттс
8
Брауне
9
Стокли
7
Синклейр
17
Коллинс
9
9
17
Коллинс
20
Монкур
30
Норрингтон-Дэвис
30
Норрингтон-Дэвис
20
Монкур
23
Корник
18
Кларк
18
Кларк
23
Корник
8
Дьюсбери-Холл
8
Берри
8
Берри
8
Дьюсбери-Холл
17
Мпанцу
8
Танниклифф
8
Танниклифф
17
Мпанцу
44
Поттс
8
Бейлисс
8
Бейлисс
44
Поттс
20
14
Стори
14
Стори
20
4
Ледсон
14
Джонсон
14
Джонсон
4
Ледсон
29
Баркуйзен
24
Магуайр
24
Магуайр
29
Баркуйзен
9
Стокли
17
Риис
17
Риис
9
Стокли
Остались в запасе
Лутон Таун
Престон
32
Гарри Истед
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
32
Джош Ирл
ЛЗ
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
12
Paul Gallagher
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
32
Гарри Истед
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
Остались в запасе
32
Джош Ирл
ЛЗ
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
12
Paul Gallagher
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Лутон Таун - Престон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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