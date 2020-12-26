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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Лутон Таун
Рединг - Лутон Таун: обзор матча 26 декабря 2020
Рединг
26.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
2 : 1
Завершен
Лутон Таун
9'
Т. Макинтайр
41'
А. Семеду
90+1'
К. Луалуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Лутон Таун
Замена
Т. Уотсон
️️️️
S. Aluko
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
К. Луалуа
77'
Замена
Г. Корник
️️️️
Д. Поттс
75'
Желтая карточка
К. Луалуа
Замена
Д. Свифт
️️️️
А. Семеду
67'
65'
Замена
К. Луалуа
️️️️
П. Мпанцу
46'
Замена
Р. Норрингтон-Дэвис
️️️️
Д. Монкур
46'
Замена
Д. Хилтон
️️️️
Г. Ри
46'
Замена
К. Дьюсбери-Холл
️️️️
M. Cranie
Желтая карточка
Т. Макинтайр
44'
ГОЛ! 2:0!
А. Семеду
Пас отдал
S. Baldock
41'
25'
Желтая карточка
M. Cranie
ГОЛ! 1:0!
Т. Макинтайр
Пас отдал
S. Aluko
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
12
Том Холмс
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
23
Sone Aluko
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
4
Райан Ист
ОП
17
Майкл Олисе
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
37
Nahum Melvin-Lambert
ЦФ
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Райан Танниклифф
ЦП
9
S. Nombe
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
3-5-2
1
Кабрал
12
Холмс
26
Макинтайр
5
Моррисон
19
14
Эджария
30
Семеду
4
Риномхота
29
Лорент
9
23
4-4-1-1
1
Ши
15
Брэдли
2
15
Локьер
15
Поттс
20
Монкур
16
Ри
17
Мпанцу
8
Берри
18
Кларк
17
Коллинс
23
27
Уотсон
27
Уотсон
23
30
Семеду
8
Свифт
8
Свифт
30
Семеду
20
Монкур
30
Норрингтон-Дэвис
30
Норрингтон-Дэвис
20
Монкур
2
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
2
16
Ри
14
Хилтон
14
Хилтон
16
Ри
15
Поттс
23
Корник
23
Корник
15
Поттс
17
Мпанцу
25
Луалуа
25
Луалуа
17
Мпанцу
Остались в запасе
Рединг
Лутон Таун
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
4
Райан Ист
ОП
10
Jayden Onen
ЦФ
37
Nahum Melvin-Lambert
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
17
Майкл Олисе
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
9
S. Nombe
ЦФ
21
Симон Слуга
ВР
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
4
Райан Ист
ОП
10
Jayden Onen
ЦФ
37
Nahum Melvin-Lambert
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
17
Майкл Олисе
ЦП
Остались в запасе
9
S. Nombe
ЦФ
21
Симон Слуга
ВР
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Рединг - Лутон Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
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