Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мэттью Тэйлор - статистика

Завершил карьеру
27 ноября 1981 (44), Оксфорд
#31 | Полузащитник
177 см | 74 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бернли
27
4
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Чарльтон
0 : 3
07.05.2016
Бернли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Бернли
1 : 0
02.05.2016
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Престон
0 : 1
22.04.2016
Бернли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Бернли
1 : 1
19.04.2016
Мидлсбро
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Бирмингем Сити
1 : 2
16.04.2016
Бернли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Бернли
1 : 0
09.04.2016
Лидс
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Бернли
0 : 0
05.04.2016
Кардифф
67' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Брайтон
2 : 2
02.04.2016
Бернли
66' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Бернли
1 : 1
19.03.2016
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 3
12.03.2016
Бернли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Фулхэм
2 : 3
08.03.2016
Бернли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Бернли
1 : 0
05.03.2016
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Болтон
1 : 2
27.02.2016
Бернли
72' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Бернли
1 : 0
23.02.2016
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бернли
2 : 0
20.02.2016
Ротерхэм
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Рединг
0 : 0
13.02.2016
Бернли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Бернли
1 : 0
06.02.2016
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
02.02.2016
Бернли
59' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Бернли
4 : 1
25.01.2016
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Брентфорд
1 : 3
15.01.2016
Бернли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 5
12.01.2016
Бернли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бернли
0 : 0
02.01.2016
Ипсвич Таун
89' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Бернли
4 : 0
28.12.2015
Бристоль Сити
83' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Халл Сити
3 : 0
26.12.2015
Бернли
76' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бернли
4 : 0
19.12.2015
Чарльтон
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Мидлсбро
1 : 0
15.12.2015
Бернли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
12.12.2015
Бернли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бернли
0 : 2
05.12.2015
Престон
71' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Кардифф
2 : 2
28.11.2015
Бернли
56' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
1 : 1
22.11.2015
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
07.11.2015
Бернли
75' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бернли
3 : 1
03.11.2015
Фулхэм
75' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бернли
2 : 1
31.10.2015
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Блэкберн
0 : 1
24.10.2015
Бернли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
20.10.2015
Бернли
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
2 : 0
17.10.2015
Болтон
63' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ротерхэм
1 : 2
02.10.2015
Бернли
76' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Бернли
1 : 2
26.09.2015
Рединг
86' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Дерби Каунти
0 : 0
21.09.2015
Бернли
81' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Бернли
2 : 1
15.09.2015
Милтон Кинс Донс
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бернли
3 : 1
12.09.2015
Шеффилд Уэнсдэй
62' - 90'
78'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Бристоль Сити
1 : 2
29.08.2015
Бернли
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Бернли
1 : 0
22.08.2015
Брентфорд
73' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Ипсвич Таун
2 : 0
18.08.2015
Бернли
77' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Бернли
2 : 2
15.08.2015
Бирмингем Сити
78' - 90'
81'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Лидс
1 : 1
08.08.2015
Бернли
89' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+