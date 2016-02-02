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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Бернли
Шеффилд Уэнсдэй - Бернли: обзор матча 02 февраля 2016
Шеффилд Уэнсдэй
02.02.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
1 : 1
Завершен
Бернли
48'
К. Ли
4'
А. Грэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Бернли
90'
Желтая карточка
М. Кин
Желтая карточка
К. Ли
88'
87'
Замена
Р. Хеннингс
️️️️
А. Грэй
Замена
В. Сассо
️️️️
А. Нухиу
82'
59'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Д. Бойд
ГОЛ! 1:1!
К. Ли
Пас отдал
А. Нухиу
48'
33'
Желтая карточка
Д. Бартон
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Грэй
Пас отдал
С. Воукс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Шеффилд Уэнсдэй
12
Льюис Прайс
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
29
Жозе Семеду
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
10
Льюис МакГуган
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
28
Майкл Кайтли
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
4-1-2-3
27
Вествуд
5
Хатчинсон
4
Ловенс
36
Пудил
32
Хант
20
Ли
10
Беннэн
23
Уоллес
45
Форестьери
9
Нухиу
88
Хупер
3-4-3
22
Хитон
38
Лоутон
15
Ми
5
Кин
3
Уорд
3
Джонс
8
Бартон
37
Эрфилд
21
Бойд
45
Грэй
19
Воукс
9
Нухиу
23
Сассо
23
Сассо
9
Нухиу
21
Бойд
31
Тэйлор
31
Тэйлор
21
Бойд
45
Грэй
10
Хеннингс
10
Хеннингс
45
Грэй
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Бернли
10
Льюис МакГуган
ЦП
12
Льюис Прайс
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
10
Льюис МакГуган
ЦП
12
Льюис Прайс
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Бернли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Энди Вулмер
(Нортгемптоншир)
Стадион:
Хиллсбро
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