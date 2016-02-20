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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Ротерхэм
Бернли - Ротерхэм: обзор матча 20 февраля 2016
Бернли
20.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
2 : 0
Завершен
Ротерхэм
27'
С. Воукс (П)
87'
С. Эрфилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Ротерхэм
Замена
Р. Хеннингс
️️️️
А. Грэй
90'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Д. Бойд
90'
ГОЛ! 2:0!
С. Эрфилд
Пас отдал
А. Грэй
87'
85'
Желтая карточка
Р. Смолвуд
Желтая карточка
Б. Ми
68'
Желтая карточка
А. Грэй
64'
45'
Замена
Э. Шайнни
️️️️
К. Бурк
38'
Замена
Г. Уорд
️️️️
Д. Уорд
Замена
Д. Тарковски
️️️️
М. Кин
32'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Воукс
27'
20'
Желтая карточка
К. Бурк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
14
Крис Бурк
ЦП
11
Пол Грин
АП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Ротерхэм
30
Пэдди Кенни
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
7
Джером Томас
ЛП
18
Грант Уорд
ЦП
22
Эндрю Шайнни
АП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
3-4-3
22
Хитон
5
Кин
15
Ми
38
Лоутон
3
Уорд
3
Джонс
8
Бартон
37
Эрфилд
45
Грэй
21
Бойд
19
Воукс
3-3-1-2
1
Камп
16
Ричардсон
45
Халфорд
5
Броудфут
21
Смолвуд
11
Ньюэлл
14
Бурк
11
Грин
9
Кларк-Харрис
25
Уорд
5
Кин
6
Тарковски
6
Тарковски
5
Кин
21
Бойд
31
Тэйлор
31
Тэйлор
21
Бойд
45
Грэй
10
Хеннингс
10
Хеннингс
45
Грэй
14
Бурк
22
Шайнни
22
Шайнни
14
Бурк
25
Уорд
18
Уорд
18
Уорд
25
Уорд
Остались в запасе
Бернли
Ротерхэм
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
30
Пэдди Кенни
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
7
Джером Томас
ЛП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
Остались в запасе
30
Пэдди Кенни
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
7
Джером Томас
ЛП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Нил Редферн
Статистика матча Бернли - Ротерхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Тюрф Мур
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