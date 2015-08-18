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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Бернли
Ипсвич Таун - Бернли: обзор матча 18 августа 2015
Ипсвич Таун
18.08.2015, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 3 тур
2 : 0
Завершен
Бернли
46'
Ф. Сирс
71'
Д. МакГолдрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Бернли
90'
+2
Желтая карточка
М. Кайтли
Замена
Ж. Кук
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
84'
77'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Д. Джонс
ГОЛ! 2:0!
Д. МакГолдрик
Пас отдал
Э. Мэйтленд-Найлс
71'
66'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
С. Воукс
55'
Замена
Р. Хеннингс
️️️️
Й. Фоссен
Замена
Б. Питман
️️️️
Д. Мерфи
46'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Сирс
Пас отдал
Б. Питман
46'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
Р. Фрейзер
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
15
Томми Смит
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Коул Скьюз
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
16
Жиль Кук
ЦП
18
Джей Табб
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
26
Том Андерсон
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
4-3-1-2
33
Биалковски
15
Смит
3
Кнудсен
4
Чамберс
6
Берра
22
Дуглас
8
Скьюз
2
Мэйтленд-Найлс
10
Фрейзер
20
Сирс
9
Мерфи
4-3-3
22
Хитон
4
Дафф
15
Ми
2
Дариква
5
Кин
3
Джонс
37
Эрфилд
28
Кайтли
21
Бойд
19
Воукс
9
Фоссен
2
Мэйтленд-Найлс
16
Кук
16
Кук
2
Мэйтленд-Найлс
10
Фрейзер
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
10
Фрейзер
9
Мерфи
11
Питман
11
Питман
9
Мерфи
3
Джонс
31
Тэйлор
31
Тэйлор
3
Джонс
19
Воукс
10
Юткевич
10
Юткевич
19
Воукс
9
Фоссен
10
Хеннингс
10
Хеннингс
9
Фоссен
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Бернли
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
18
Джей Табб
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
26
Том Андерсон
ЦЗ
13
Мэттью Гилкс
ВР
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
18
Джей Табб
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
Остались в запасе
26
Том Андерсон
ЦЗ
13
Мэттью Гилкс
ВР
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Ипсвич Таун - Бернли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Портмен Роуд
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