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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Бернли
Блэкберн - Бернли: обзор матча 24 октября 2015
Блэкберн
24.10.2015, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 13 тур
0 : 1
Завершен
Бернли
63'
С. Эрфилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Бернли
86'
Замена
К. Лонг
️️️️
А. Грэй
Замена
К. Тэйлор
️️️️
Н. Дельфунесо
79'
63'
ГОЛ! 0:1!
С. Эрфилд
Пас отдал
Б. Ми
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
29
Маркус Ольссон
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Гэри Бойер
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
19
Крис Тэйлор
ЦП
7
Ли Улльямсон
ЦП
7
Джон О'Салливан
ЦП
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
3-3-1-3
23
Стил
4
Хэнли
25
Даффи
30
Эванс
29
Ольссон
21
Акпан
10
Маршалл
10
Лоуренс
32
Конвэй
29
Роудс
30
Дельфунесо
4-3-3
22
Хитон
2
Дариква
4
Дафф
15
Ми
5
Кин
37
Эрфилд
8
Бартон
3
Джонс
45
Грэй
19
Воукс
21
Бойд
30
Дельфунесо
19
Тэйлор
19
Тэйлор
30
Дельфунесо
45
Грэй
13
Лонг
13
Лонг
45
Грэй
Остались в запасе
Блэкберн
Бернли
1
Давид Райя
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
7
Джон О'Салливан
ЦП
Главный тренер
Гэри Бойер
13
Мэттью Гилкс
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
7
Ли Улльямсон
ЦП
7
Джон О'Салливан
ЦП
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Гэри Бойер
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Блэкберн - Бернли
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
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