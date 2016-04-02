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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Бернли
Брайтон - Бернли: обзор матча 02 апреля 2016
Брайтон
02.04.2016, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 39 тур
2 : 2
Завершен
Бернли
30'
Д. Стивенс
45'
А. Кноккарт
34'
А. Грэй
90+3'
М. Кин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Бернли
Желтая карточка
Д. Стокдейл
90'
+3
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
М. Кин
Пас отдал
М. Тэйлор
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
Т. Хемед
85'
Замена
Г. Бонг
️️️️
Бруно
82'
81'
Замена
Э. Барнс
️️️️
А. Грэй
72'
Замена
Д. Марни
️️️️
Д. Джонс
66'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
С. Эрфилд
ГОЛ! 2:1!
А. Кноккарт
Пас отдал
Д. Мерфи
45'
Замена
Д. Уилсон
️️️️
С. Бэлдок
43'
34'
ГОЛ! 1:1!
А. Грэй
Пас отдал
С. Уорд
ГОЛ! 1:0!
Д. Стивенс
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
38
Иржи Скалак
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
25
Дин Марни
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
4-2-1-3
13
Стокдейл
23
Росеньор
5
Данк
6
Голдсон
2
Бруно
7
Каял
16
Стивенс
93
Кноккарт
9
Бэлдок
18
Мерфи
10
Хемед
3-4-3
22
Хитон
38
Лоутон
15
Ми
5
Кин
3
Джонс
8
Бартон
3
Уорд
37
Эрфилд
45
Грэй
21
Бойд
19
Воукс
2
Бруно
13
Бонг
13
Бонг
2
Бруно
10
Хемед
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
10
Хемед
9
Бэлдок
21
Уилсон
21
Уилсон
9
Бэлдок
37
Эрфилд
31
Тэйлор
31
Тэйлор
37
Эрфилд
3
Джонс
25
Марни
25
Марни
3
Джонс
45
Грэй
35
Барнс
35
Барнс
45
Грэй
Остались в запасе
Брайтон
Бернли
25
Казенга Луалуа
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
25
Казенга Луалуа
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Брайтон - Бернли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Фалмер
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