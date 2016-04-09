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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Лидс
Бернли - Лидс: обзор матча 09 апреля 2016
Бернли
09.04.2016, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 41 тур
1 : 0
Завершен
Лидс
1'
С. Эрфилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Лидс
Замена
М. Тэйлор
️️️️
А. Грэй
90'
87'
Замена
А. Моуатт
️️️️
С. Даллас
81'
Замена
Т. Адейеми
️️️️
Т. Дьягурага
Замена
Д. Марни
️️️️
Д. Джонс
76'
Замена
Э. Барнс
️️️️
С. Воукс
72'
67'
Желтая карточка
Л. Мерфи
66'
Замена
М. Антенуччи
️️️️
М. Карайол
Желтая карточка
Д. Бартон
57'
ГОЛ! 1:0!
С. Эрфилд
Пас отдал
А. Грэй
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Джоуи Бартон
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
25
Дин Марни
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Алекс Моуатт
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
3-4-3
22
Хитон
5
Кин
15
Ми
38
Лоутон
8
Бартон
3
Джонс
3
Уорд
37
Эрфилд
19
Воукс
45
Грэй
21
Бойд
3-2-3-1-1
16
Сильвестри
18
Тэйлор
6
Купер
14
Бамба
28
Берарди
15
Даллас
10
Кук
8
Дьягурага
7
Мерфи
29
Карайол
9
Вуд
45
Грэй
31
Тэйлор
31
Тэйлор
45
Грэй
3
Джонс
25
Марни
25
Марни
3
Джонс
19
Воукс
35
Барнс
35
Барнс
19
Воукс
15
Даллас
20
Моуатт
20
Моуатт
15
Даллас
8
Дьягурага
15
Адейеми
15
Адейеми
8
Дьягурага
29
Карайол
7
Антенуччи
7
Антенуччи
29
Карайол
Остались в запасе
Бернли
Лидс
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
2
Льюи Койл
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Главный тренер
Стив Эванс
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
Остались в запасе
2
Льюи Койл
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Стив Эванс
Статистика матча Бернли - Лидс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Тюрф Мур
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