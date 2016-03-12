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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Бернли
Хаддерсфилд Таун - Бернли: обзор матча 12 марта 2016
Хаддерсфилд Таун
12.03.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
1 : 3
Завершен
Бернли
44'
Д. Лолли
14'
С. Уорд
30'
С. Воукс
45'
Б. Ми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Бернли
85'
Замена
Р. Хеннингс
️️️️
А. Грэй
Замена
Д. Хасбэнд
️️️️
Д. Дэвидсон
84'
75'
Замена
М. Кайтли
️️️️
С. Эрфилд
Замена
Д. Патерсон
️️️️
К. Матмур
56'
Замена
Г. Банн
️️️️
Ш. Сканнелл
55'
45'
ГОЛ! 1:3!
Б. Ми
Пас отдал
Д. Джонс
ГОЛ! 1:2!
Д. Лолли
Пас отдал
Т. Смит
44'
30'
ГОЛ! 0:2!
С. Воукс
Пас отдал
Д. Бойд
14'
ГОЛ! 0:1!
С. Уорд
Пас отдал
М. Кин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Хаддерсфилд Таун
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
33
Гарри Банн
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
36
Флорент Божай
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
28
Майкл Кайтли
ЛП
25
Дин Марни
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
3-2-4
31
Стир
3
Дэвидсон
5
Хадсон
2
Смит
4
Уайтхэд
44
Хьюс
21
Уэллс
10
Матмур
9
Сканнелл
11
Лолли
3-4-3
22
Хитон
38
Лоутон
15
Ми
5
Кин
37
Эрфилд
8
Бартон
3
Джонс
3
Уорд
21
Бойд
45
Грэй
19
Воукс
9
Сканнелл
33
Банн
33
Банн
9
Сканнелл
3
Дэвидсон
3
Хасбэнд
3
Хасбэнд
3
Дэвидсон
10
Матмур
35
Патерсон
35
Патерсон
10
Матмур
37
Эрфилд
28
Кайтли
28
Кайтли
37
Эрфилд
45
Грэй
10
Хеннингс
10
Хеннингс
45
Грэй
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Бернли
36
Флорент Божай
ЦФ
1
Джо Мерфи
ВР
6
Джоэль Линч
ЦЗ
10
Кайл Демпси
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
25
Дин Марни
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
36
Флорент Божай
ЦФ
1
Джо Мерфи
ВР
6
Джоэль Линч
ЦЗ
10
Кайл Демпси
ЦП
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
25
Дин Марни
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Бернли
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Скотт Данкан
(Нортамберленд)
Стадион:
Джон Смит'с
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