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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Бернли
Лидс - Бернли: обзор матча 08 августа 2015
Лидс
08.08.2015, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 1
Завершен
Бернли
83'
М. Антенуччи
86'
С. Воукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Бернли
89'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
М. Кайтли
Замена
С. Дукара
️️️️
А. Моуатт
89'
86'
ГОЛ! 1:1!
С. Воукс
Пас отдал
Т. Дариква
ГОЛ! 1:0!
М. Антенуччи
Пас отдал
Г. Берарди
83'
81'
Желтая карточка
М. Кайтли
70'
Замена
С. Воукс
️️️️
Л. Юткевич
Замена
М. Антенуччи
️️️️
С. Даллас
70'
69'
Замена
М. Сорделл
️️️️
Й. Фоссен
56'
Желтая карточка
С. Эрфилд
Желтая карточка
С. Бамба
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
10
Льюис Кук
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Бернли
22
Том Хитон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Лидс
22
Росс Тернбулл
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
26
Том Андерсон
ЦЗ
23
Кэмерон Даммигэн
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
3-2-3-1
16
Сильвестри
14
Бамба
55
Беллуски
18
Тэйлор
3
Бирам
28
Берарди
10
Кук
20
Моуатт
15
Адейеми
9
Вуд
4-3-3
22
Хитон
15
Ми
4
Дафф
5
Кин
2
Дариква
3
Джонс
37
Эрфилд
28
Кайтли
21
Бойд
10
Юткевич
9
Фоссен
15
Даллас
25
Уоттон
25
Уоттон
15
Даллас
15
Даллас
7
Антенуччи
7
Антенуччи
15
Даллас
20
Моуатт
15
Дукара
15
Дукара
20
Моуатт
28
Кайтли
31
Тэйлор
31
Тэйлор
28
Кайтли
10
Юткевич
19
Воукс
19
Воукс
10
Юткевич
9
Фоссен
9
Сорделл
9
Сорделл
9
Фоссен
Остались в запасе
Лидс
Бернли
22
Росс Тернбулл
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
26
Том Андерсон
ЦЗ
23
Кэмерон Даммигэн
ЦЗ
13
Мэттью Гилкс
ВР
3
Стивен Уорд
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
94
Ли Эрвин
ЦФ
Остались в запасе
26
Том Андерсон
ЦЗ
23
Кэмерон Даммигэн
ЦЗ
13
Мэттью Гилкс
ВР
3
Стивен Уорд
ЦП
Главный тренер
Уве Реслер
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Лидс - Бернли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Элланд Роад
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