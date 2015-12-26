Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Бернли
Халл Сити - Бернли: обзор матча 26 декабря 2015
Халл Сити
26.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
3 : 0
Завершен
Бернли
57'
Д. Ливермор
67'
А. Эрнандес
90+2'
С. Клукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Бернли
ГОЛ! 3:0!
С. Клукас
Пас отдал
Р. Снодграсс
90'
+2
Замена
А. Хэйден
️️️️
Д. Ливермор
89'
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
А. Эрнандес
84'
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
М. Диаме
83'
76'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Д. Бойд
69'
Замена
Р. Хеннингс
️️️️
А. Грэй
68'
Замена
М. Кайтли
️️️️
С. Эрфилд
ГОЛ! 2:0!
А. Эрнандес
Пас отдал
М. Диаме
67'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ливермор
Пас отдал
С. Клукас
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
17
Мухамед Диаме
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Бернли
22
Том Хитон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
29
Чуба Акпом
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
3-3-3-1
1
МакГрегор
28
Одубайо
33
Дэйвис
5
Магуайр
3
Робертсон
8
Ливермор
27
Эль-Мохамади
17
Диаме
6
Клукас
7
Мейлер
11
Эрнандес
4-3-3
22
Хитон
38
Лоутон
5
Кин
4
Дафф
15
Ми
37
Эрфилд
8
Бартон
25
Марни
45
Грэй
21
Бойд
19
Воукс
17
Диаме
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
17
Диаме
8
Ливермор
14
Хэйден
14
Хэйден
8
Ливермор
11
Эрнандес
23
Снодграсс
23
Снодграсс
11
Эрнандес
37
Эрфилд
28
Кайтли
28
Кайтли
37
Эрфилд
21
Бойд
31
Тэйлор
31
Тэйлор
21
Бойд
45
Грэй
10
Хеннингс
10
Хеннингс
45
Грэй
Остались в запасе
Халл Сити
Бернли
17
Элдин Якупович
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
29
Чуба Акпом
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
13
Мэттью Гилкс
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
29
Чуба Акпом
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Халл Сити - Бернли
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
МКМ Стэдиум
Новости команд
Все
Халл Сити
Бернли
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+