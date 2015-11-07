Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Бернли
Вулверхэмптон - Бернли: обзор матча 07 ноября 2015
Вулверхэмптон
07.11.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
0 : 0
Завершен
Бернли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Бернли
Желтая карточка
К. МакДональд
88'
78'
Замена
С. Уорд
️️️️
Б. Ми
75'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Д. Бойд
65'
Замена
Р. Хеннингс
️️️️
С. Воукс
63'
Желтая карточка
Б. Ми
Замена
Н. Бирн
️️️️
О. Ожо
58'
Замена
К. Икеме
️️️️
Э. Мартинес
57'
Желтая карточка
О. Ожо
53'
45'
Желтая карточка
С. Эрфилд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Джеймс Хенри
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Бернли
22
Том Хитон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
8
Джоуи Бартон
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
24
Крис Лонг
ЦФ
4-5-1
1
Мартинес
2
Йорфа
5
Уильямсон
23
Батт
13
Голбоурн
16
Эдвардс
19
Прайс
29
МакДональд
9
Ожо
17
Хенри
23
Афобе
4-3-3
22
Хитон
15
Ми
5
Кин
4
Дафф
2
Дариква
8
Бартон
3
Джонс
37
Эрфилд
45
Грэй
21
Бойд
19
Воукс
9
Ожо
14
Бирн
14
Бирн
9
Ожо
1
Мартинес
1
Икеме
1
Икеме
1
Мартинес
21
Бойд
31
Тэйлор
31
Тэйлор
21
Бойд
15
Ми
3
Уорд
3
Уорд
15
Ми
19
Воукс
10
Хеннингс
10
Хеннингс
19
Воукс
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Бернли
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
13
Мэттью Гилкс
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
24
Крис Лонг
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
24
Крис Лонг
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Вулверхэмптон - Бернли
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Мулинекс
Новости команд
Все
Вулверхэмптон
Бернли
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+