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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Хаддерсфилд Таун
Бернли - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 31 октября 2015
Бернли
31.10.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
2 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
12'
А. Грэй (П)
43'
А. Грэй
88'
М. Дафф (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Хаддерсфилд Таун
90'
Замена
Ф. Божай
️️️️
Д. Уайтхэд
88'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
М. Дафф
Замена
К. Лонг
️️️️
А. Грэй
87'
Желтая карточка
Д. Бартон
82'
72'
Замена
К. Демпси
️️️️
М. Карайол
71'
Желтая карточка
Г. Банн
59'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
И. Миллер
57'
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
ГОЛ! 2:0!
А. Грэй
Пас отдал
С. Воукс
43'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Грэй
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
33
Гарри Банн
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
10
Мартин Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
24
Крис Лонг
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джо Мерфи
ВР
12
Уильям Бойл
ЦЗ
10
Кайл Демпси
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
36
Флорент Божай
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
4-3-3
22
Хитон
2
Дариква
5
Кин
4
Дафф
15
Ми
37
Эрфилд
8
Бартон
3
Джонс
21
Бойд
45
Грэй
19
Воукс
3-3-1-2
31
Стир
6
Линч
5
Хадсон
3
Дэвидсон
33
Банн
44
Хьюс
4
Уайтхэд
29
Карайол
10
Патерсон
11
Миллер
45
Грэй
24
Лонг
24
Лонг
45
Грэй
4
Уайтхэд
36
Божай
36
Божай
4
Уайтхэд
29
Карайол
10
Демпси
10
Демпси
29
Карайол
11
Миллер
21
Уэллс
21
Уэллс
11
Миллер
Остались в запасе
Бернли
Хаддерсфилд Таун
13
Мэттью Гилкс
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Джо Мерфи
ВР
12
Уильям Бойл
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
Главный тренер
Крис Пауэлл
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Мерфи
ВР
12
Уильям Бойл
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Крис Пауэлл
Статистика матча Бернли - Хаддерсфилд Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Тюрф Мур
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