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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Брентфорд
Бернли - Брентфорд: обзор матча 22 августа 2015
Бернли
22.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
1 : 0
Завершен
Брентфорд
26'
М. Кин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Брентфорд
83'
Замена
Д. Удумага
️️️️
А. МакКормак
Замена
М. Сорделл
️️️️
Л. Юткевич
83'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
М. Кайтли
73'
Замена
С. Воукс
️️️️
Р. Хеннингс
60'
58'
Замена
М. Колен
️️️️
А. Гогиа
53'
Желтая карточка
Т. Дьягурага
45'
+2
Желтая карточка
А. МакКормак
ГОЛ! 1:0!
М. Кин
Пас отдал
Д. Джонс
26'
Желтая карточка
М. Дафф
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
4
Алан МакКормак
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дикхуйзен
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
26
Том Андерсон
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
35
Джермейн Удумага
ЦП
37
Куртни Сениор
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
4-3-3
22
Хитон
15
Ми
5
Кин
4
Дафф
2
Дариква
28
Кайтли
37
Эрфилд
3
Джонс
10
Юткевич
10
Хеннингс
21
Бойд
3-4-1-1
27
Баттон
6
Тарковски
6
Дин
21
Бидуэлл
8
Дьягурага
31
Джадж
4
МакКормак
26
Вибе
3
Гогиа
33
Хофманн
28
Кайтли
31
Тэйлор
31
Тэйлор
28
Кайтли
10
Юткевич
9
Сорделл
9
Сорделл
10
Юткевич
10
Хеннингс
19
Воукс
19
Воукс
10
Хеннингс
4
МакКормак
35
Удумага
35
Удумага
4
МакКормак
3
Гогиа
2
Колен
2
Колен
3
Гогиа
Остались в запасе
Бернли
Брентфорд
26
Том Андерсон
ЦЗ
13
Мэттью Гилкс
ВР
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
37
Куртни Сениор
ЦП
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дикхуйзен
Остались в запасе
26
Том Андерсон
ЦЗ
13
Мэттью Гилкс
ВР
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Остались в запасе
37
Куртни Сениор
ЦП
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Маринус Дикхуйзен
Статистика матча Бернли - Брентфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Уэбб
(Дарем)
Стадион:
Тюрф Мур
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