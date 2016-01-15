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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Бернли
Брентфорд - Бернли: обзор матча 15 января 2016
Брентфорд
15.01.2016, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 27 тур
1 : 3
Завершен
Бернли
57'
А. Джадж
12'
С. Эрфилд
30'
Д. Бартон
39'
Д. Бойд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Бернли
Замена
Н. Йеннарис
️️️️
Д. Свифт
67'
65'
Замена
Р. Хеннингс
️️️️
А. Грэй
ГОЛ! 1:3!
А. Джадж
Пас отдал
Т. Дьягурага
57'
Замена
Л. Вибе
️️️️
М. Джуричин
45'
39'
ГОЛ! 0:3!
Д. Бойд
30'
ГОЛ! 0:2!
Д. Бартон
12'
ГОЛ! 0:1!
С. Эрфилд
Пас отдал
А. Грэй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Бернли
40
Даниэл Нижич
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
28
Майкл Кайтли
ЛП
25
Дин Марни
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
4-5-1
27
Баттон
21
Бидуэлл
6
Дин
2
Колен
5
О'Коннелл
18
Вудс
7
Джуричин
8
Дьягурага
31
Джадж
8
Свифт
7
Каньос
3-4-3
22
Хитон
38
Лоутон
15
Ми
5
Кин
3
Уорд
3
Джонс
8
Бартон
37
Эрфилд
21
Бойд
45
Грэй
19
Воукс
7
Джуричин
26
Вибе
26
Вибе
7
Джуричин
8
Свифт
23
Йеннарис
23
Йеннарис
8
Свифт
45
Грэй
10
Хеннингс
10
Хеннингс
45
Грэй
Остались в запасе
Брентфорд
Бернли
1
Джек Бонхэм
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
40
Даниэл Нижич
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
28
Майкл Кайтли
ЛП
25
Дин Марни
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Остались в запасе
40
Даниэл Нижич
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
28
Майкл Кайтли
ЛП
25
Дин Марни
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Брентфорд - Бернли
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
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Брентфорд
2 : 0
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Сандерленд
3 : 2
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
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Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
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- : -
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5 : 4
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Гриффин Парк
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