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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Бернли
Мидлсбро - Бернли: обзор матча 15 декабря 2015
Мидлсбро
15.12.2015, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
1 : 0
Завершен
Бернли
54'
Э. Нсуе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Бернли
Замена
А. Адома
️️️️
А. Форшоу
89'
85'
Замена
Р. Хеннингс
️️️️
Т. Дариква
77'
Замена
М. Кайтли
️️️️
Д. Бойд
Замена
К. Стуани
️️️️
Кике
76'
71'
Замена
С. Воукс
️️️️
Д. Джонс
Замена
Г. Лидбиттер
️️️️
Д. Фаббрини
65'
ГОЛ! 1:0!
Э. Нсуе
Пас отдал
А. Форшоу
54'
52'
Желтая карточка
Б. Ми
5'
Желтая карточка
Д. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Мидлсбро
25
Томас Мехиас
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
37
Альберт Адома
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
5
Бруно Сукулини
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Бернли
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
4-3-3
1
Константопулос
32
Фрэнд
4
Айяла
23
Гибсон
26
Калас
28
Форшоу
19
Даунинг
7
Клэйтон
19
Кике
31
Фаббрини
10
Нсуе
4-4-2
22
Хитон
5
Кин
4
Дафф
15
Ми
2
Дариква
8
Бартон
25
Марни
3
Джонс
37
Эрфилд
45
Грэй
21
Бойд
28
Форшоу
37
Адома
37
Адома
28
Форшоу
31
Фаббрини
7
Лидбиттер
7
Лидбиттер
31
Фаббрини
19
Кике
7
Стуани
7
Стуани
19
Кике
21
Бойд
28
Кайтли
28
Кайтли
21
Бойд
3
Джонс
19
Воукс
19
Воукс
3
Джонс
2
Дариква
10
Хеннингс
10
Хеннингс
2
Дариква
Остались в запасе
Мидлсбро
Бернли
14
Карлос де Пена
ЛВ
25
Томас Мехиас
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
5
Бруно Сукулини
ЦП
Главный тренер
Айтор Каранка
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
14
Карлос де Пена
ЛВ
25
Томас Мехиас
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
5
Бруно Сукулини
ЦП
Остались в запасе
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
Главный тренер
Айтор Каранка
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Мидлсбро - Бернли
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Джефф Элтрингем
(Тайн)
Стадион:
Риверсайд
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