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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Халл Сити
Бернли - Халл Сити: обзор матча 06 февраля 2016
Бернли
06.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
1 : 0
Завершен
Халл Сити
78'
С. Воукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Халл Сити
Замена
Р. Хеннингс
️️️️
А. Грэй
90'
86'
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
Д. Ливермор
Желтая карточка
С. Воукс
80'
ГОЛ! 1:0!
С. Воукс
78'
76'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
А. Эрнандес
75'
Замена
С. Алуко
️️️️
М. Диаме
40'
Желтая карточка
А. Хэйден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Айзек Хэйден
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
28
Майкл Кайтли
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
3-4-3
22
Хитон
5
Кин
15
Ми
38
Лоутон
37
Эрфилд
8
Бартон
3
Уорд
3
Джонс
21
Бойд
19
Воукс
45
Грэй
4-1-4-1
1
МакГрегор
28
Одубайо
33
Дэйвис
20
Доусон
3
Робертсон
8
Ливермор
23
Снодграсс
6
Клукас
17
Диаме
14
Хэйден
11
Эрнандес
45
Грэй
10
Хеннингс
10
Хеннингс
45
Грэй
8
Ливермор
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
8
Ливермор
17
Диаме
14
Алуко
14
Алуко
17
Диаме
11
Эрнандес
29
Акпом
29
Акпом
11
Эрнандес
Остались в запасе
Бернли
Халл Сити
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
28
Майкл Кайтли
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
28
Майкл Кайтли
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Бернли - Халл Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Тюрф Мур
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