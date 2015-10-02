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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Бернли
Ротерхэм - Бернли: обзор матча 02 октября 2015
Ротерхэм
02.10.2015, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 2
Завершен
Бернли
75'
Г. Уорд
9'
А. Грэй
81'
С. Воукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Бернли
90'
+6
Желтая карточка
К. Лонг
Желтая карточка
Д. Кларк-Харрис
90'
+3
88'
Замена
К. Лонг
️️️️
А. Грэй
81'
ГОЛ! 1:2!
С. Воукс
Замена
К. Броудфут
️️️️
Ф. Роусон
77'
76'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Д. Бойд
ГОЛ! 1:1!
Г. Уорд
Пас отдал
Д. Мэтток
75'
Замена
К. Магуайр
️️️️
Д. Ньюэлл
71'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Э. Андреу
71'
Желтая карточка
Р. Смолвуд
65'
Желтая карточка
Д. Коллинс
61'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Грэй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
20
Фарренд Роусон
ЦЗ
2
Льюис Бакстон
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
10
Энтони Андреу
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Главный тренер
Эрик Блэк
Бернли
22
Том Хитон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ротерхэм
19
Адам Коллин
ВР
5
Керк Броудфут
ЦЗ
3
Айдан Уайт
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
17
Кристофер Магуайр
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
24
Крис Лонг
ЦФ
4-4-2
1
Камп
4
Коллинс
2
Бакстон
3
Мэтток
20
Роусон
11
Ньюэлл
18
Уорд
21
Смолвуд
10
Андреу
27
Дербишир
9
Кларк-Харрис
4-3-3
22
Хитон
15
Ми
4
Дафф
5
Кин
2
Дариква
37
Эрфилд
3
Джонс
8
Бартон
21
Бойд
45
Грэй
19
Воукс
11
Ньюэлл
17
Магуайр
17
Магуайр
11
Ньюэлл
20
Роусон
5
Броудфут
5
Броудфут
20
Роусон
10
Андреу
25
Уорд
25
Уорд
10
Андреу
21
Бойд
31
Тэйлор
31
Тэйлор
21
Бойд
45
Грэй
24
Лонг
24
Лонг
45
Грэй
Остались в запасе
Ротерхэм
Бернли
19
Адам Коллин
ВР
3
Айдан Уайт
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Главный тренер
Эрик Блэк
13
Мэттью Гилкс
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
19
Адам Коллин
ВР
3
Айдан Уайт
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
Главный тренер
Эрик Блэк
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Ротерхэм - Бернли
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Нью-Йорк
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