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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Рединг
Бернли - Рединг: обзор матча 26 сентября 2015
Бернли
26.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 2
Завершен
Рединг
67'
Т. Дариква
5'
Н. Блекмэн
9'
Л. Пиазон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Рединг
90'
+4
Желтая карточка
Д. Уильямс
90'
Замена
Д. Купер
️️️️
О. Норвуд
88'
Желтая карточка
К. Гантер
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Д. Джонс
86'
82'
Замена
О. Джон
️️️️
Г. МакКлири
71'
Замена
А. Тшибола
️️️️
Л. Пиазон
ГОЛ! 1:2!
Т. Дариква
Пас отдал
С. Эрфилд
67'
Замена
К. Лонг
️️️️
М. Кайтли
56'
Замена
Д. Бартон
️️️️
Р. Хеннингс
56'
Желтая карточка
М. Кин
52'
9'
ГОЛ! 0:2!
Л. Пиазон
Пас отдал
К. Гантер
5'
ГОЛ! 0:1!
Н. Блекмэн
Пас отдал
Х. Робсон-Кану
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
26
Том Андерсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
8
Джоуи Бартон
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
24
Крис Лонг
ЦФ
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
8
Алекс
АП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
4-3-3
22
Хитон
5
Кин
15
Ми
2
Дариква
4
Дафф
28
Кайтли
37
Эрфилд
3
Джонс
21
Бойд
10
Хеннингс
19
Воукс
3-3-1-3
31
Бонд
2
Гантер
5
МакШейн
6
Гектор
19
Уильямс
21
Обита
10
Норвуд
12
Пиазон
4
Робсон-Кану
12
МакКлири
9
Блекмэн
3
Джонс
31
Тэйлор
31
Тэйлор
3
Джонс
10
Хеннингс
8
Бартон
8
Бартон
10
Хеннингс
28
Кайтли
24
Лонг
24
Лонг
28
Кайтли
10
Норвуд
5
Купер
5
Купер
10
Норвуд
12
Пиазон
36
Тшибола
36
Тшибола
12
Пиазон
12
МакКлири
15
Джон
15
Джон
12
МакКлири
Остались в запасе
Бернли
Рединг
26
Том Андерсон
ЦЗ
13
Мэттью Гилкс
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
8
Алекс
АП
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Остались в запасе
26
Том Андерсон
ЦЗ
13
Мэттью Гилкс
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
Остались в запасе
8
Алекс
АП
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Бернли - Рединг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Тюрф Мур
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