Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Бернли
Чарльтон - Бернли: обзор матча 07 мая 2016
Чарльтон
07.05.2016, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
0 : 3
Завершен
Бернли
20'
С. Воукс
49'
Д. Бойд
51'
А. Грэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чарльтон - Бернли
Замена
Э. Ба
️️️️
А. Каши
88'
85'
Замена
М. Дафф
️️️️
М. Кин
Замена
Ю. Сук-Йон
️️️️
К. Хэрриот
83'
74'
Замена
Л. Дайер
️️️️
С. Эрфилд
Желтая карточка
К. Хэрриот
72'
Замена
Д. Джексон
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
67'
66'
Желтая карточка
Э. Барнс
64'
Замена
Э. Барнс
️️️️
С. Воукс
51'
ГОЛ! 0:3!
А. Грэй
Пас отдал
Д. Марни
49'
ГОЛ! 0:2!
Д. Бойд
Пас отдал
А. Грэй
20'
ГОЛ! 0:1!
С. Воукс
Пас отдал
С. Уорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
1
Ник Поуп
ВР
16
Род Фанни
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
5
Ахмед Каши
ОП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Жозе Рига
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Чарльтон
33
Димитар Митов
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
4
Джонни Джексон
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
3-1-4-2
1
Поуп
16
Фанни
3
Фокс
5
Тейшейра
5
Каши
11
Хэрриот
12
Диарра
24
Кузинс
7
Гудмундссон
11
Лукман
25
Ветокеле
3-4-3
22
Хитон
38
Лоутон
15
Ми
5
Кин
8
Бартон
25
Марни
3
Уорд
37
Эрфилд
21
Бойд
45
Грэй
19
Воукс
11
Хэрриот
3
Юн Сук-Йон
3
Юн Сук-Йон
11
Хэрриот
5
Каши
7
Ба
7
Ба
5
Каши
7
Гудмундссон
4
Джексон
4
Джексон
7
Гудмундссон
5
Кин
4
Дафф
4
Дафф
5
Кин
37
Эрфилд
22
Дайер
22
Дайер
37
Эрфилд
19
Воукс
35
Барнс
35
Барнс
19
Воукс
Остались в запасе
Чарльтон
Бернли
33
Димитар Митов
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Жозе Рига
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
33
Димитар Митов
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
Главный тренер
Жозе Рига
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Чарльтон - Бернли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Вэлли
Новости команд
Все
Чарльтон
Бернли
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Тоттенхэм» – «Чарльтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Тоттенхэм» – «Чарльтон»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кубок Англии. «Челси» вышел в 1/16 финала, впервые победив после увольнения Марески
11 января
Фанат «Чарльтона» запросил у клуба трансфер российского защитника
2025.06.21 10:18
2
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+