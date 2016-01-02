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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Ипсвич Таун
Бернли - Ипсвич Таун: обзор матча 02 января 2016
Бернли
02.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
0 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Ипсвич Таун
Желтая карточка
Д. Бартон
90'
+1
Замена
Р. Хеннингс
️️️️
А. Грэй
89'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
С. Эрфилд
89'
73'
Замена
Л. Варни
️️️️
Д. Мерфи
Замена
Д. Бойд
️️️️
М. Кайтли
70'
64'
Замена
Б. Питман
️️️️
К. Брю
59'
Замена
Т. Оар
️️️️
Р. Фрейзер
Желтая карточка
М. Лоутон
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
19
Люк Хиам
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
21
Петр Маларчик
ЦЗ
2
Джонатан Парр
ЦЗ
15
Томас Оар
ЛП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
11
Бретт Питман
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
3-5-2
22
Хитон
15
Ми
5
Кин
38
Лоутон
28
Кайтли
8
Бартон
3
Джонс
37
Эрфилд
3
Уорд
45
Грэй
19
Воукс
4-3-1-2
1
Геркен
15
Смит
4
Чамберс
3
Кнудсен
6
Берра
19
Хиам
17
Брю
8
Скьюз
10
Фрейзер
20
Сирс
9
Мерфи
37
Эрфилд
31
Тэйлор
31
Тэйлор
37
Эрфилд
45
Грэй
10
Хеннингс
10
Хеннингс
45
Грэй
28
Кайтли
21
Бойд
21
Бойд
28
Кайтли
10
Фрейзер
15
Оар
15
Оар
10
Фрейзер
17
Брю
11
Питман
11
Питман
17
Брю
9
Мерфи
42
Варни
42
Варни
9
Мерфи
Остались в запасе
Бернли
Ипсвич Таун
13
Мэттью Гилкс
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
21
Петр Маларчик
ЦЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Джонатан Парр
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
Остались в запасе
21
Петр Маларчик
ЦЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Джонатан Парр
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Бернли - Ипсвич Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Тюрф Мур
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