Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марио Гомес - статистика

Завершил карьеру
10 июля 1985 (41), Ридлинген
#27 | Нападающий
189 см | 88 кг
Германия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Штутгарт
25
8
2
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига,
Унион
0 : 0
27.05.2019
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига,
Штутгарт
2 : 2
23.05.2019
Унион
Был в запасе
51'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Шальке-04
0 : 0
18.05.2019
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
3 : 0
11.05.2019
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Герта
3 : 1
04.05.2019
Штутгарт
Был в запасе
70'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт
1 : 0
27.04.2019
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Аугсбург
6 : 0
20.04.2019
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Штутгарт
0 : 1
13.04.2019
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Штутгарт
1 : 1
06.04.2019
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
3 : 0
31.03.2019
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Штутгарт
1 : 1
16.03.2019
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия Д
3 : 1
09.03.2019
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Штутгарт
5 : 1
03.03.2019
Ганновер-96
1' - 90'
4'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вердер
1 : 1
22.02.2019
Штутгарт
1' - 90'
2'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Штутгарт
1 : 3
16.02.2019
РБ Лейпциг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Штутгарт
2 : 2
03.02.2019
Фрайбург
Был в запасе
85'
89'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Бавария
4 : 1
27.01.2019
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Штутгарт
2 : 3
19.01.2019
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Штутгарт
1 : 3
22.12.2018
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсбург
2 : 0
18.12.2018
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Штутгарт
2 : 1
15.12.2018
Герта
1' - 90'
64, 76'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия М
3 : 0
09.12.2018
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
1 : 0
01.12.2018
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Байер
2 : 0
23.11.2018
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
0 : 2
10.11.2018
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Штутгарт
0 : 3
02.11.2018
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
4 : 0
27.10.2018
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Штутгарт
0 : 4
20.10.2018
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
3 : 1
06.10.2018
Штутгарт
1' - 90'
50'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Штутгарт
2 : 1
29.09.2018
Вердер
1' - 90'
75'
34'
Германия. Бундеслига, 5 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
26.09.2018
Штутгарт
1' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Штутгарт
0 : 0
21.09.2018
Фортуна
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
3 : 3
16.09.2018
Штутгарт
1' - 90'
49, 56'
75'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт
0 : 3
01.09.2018
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Майнц
1 : 0
26.08.2018
Штутгарт
1' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+