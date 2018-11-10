Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Штутгарт
Нюрнберг - Штутгарт: обзор матча 10 ноября 2018
Нюрнберг
10.11.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Штутгарт
68'
Т. Баумгартль
82'
Э. Томми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Штутгарт
90'
+4
Замена
Ч. Аколо
️️️️
М. Гомес
Замена
М. Перейра
️️️️
А. Фукс
83'
82'
ГОЛ! 0:2!
Э. Томми
78'
Замена
Э. Томми
️️️️
П. Маффео
Желтая карточка
А. Фукс
77'
Замена
О. Петрак
️️️️
Х. Беренс
70'
68'
ГОЛ! 0:1!
Т. Баумгартль
Замена
Ф. Паласиос
️️️️
С. Керк
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
14
Тим Лайбольд
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
18
Ханно Беренс
ЦП
18
Симон Райн
ЦП
35
Александер Фукс
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
99
Адам Зрелак
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Нюрнберг
1
Фабиан Бредлов
ВР
4
Патрик Эррас
ОП
31
Ондрей Петрак
ОП
10
Матеус Перейра
АП
31
Федерико Паласиос
АП
19
Терлес Кнелль
ЦФ
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
27
Эрик Томми
ЛП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
3-5-2
26
Матениа
5
Мюль
33
Марграйтер
14
Лайбольд
18
Беренс
18
Райн
35
Фукс
37
Керк
4
Бауэр
7
Мисиджан
99
Зрелак
3-2-2-1-1
20
Цилер
3
Аого
2
Кемпф
32
Бек
28
Павар
32
Баумгартль
25
Аскасибар
4
Гентнер
31
Гонсалес
27
Гомес
35
Фукс
10
Перейра
10
Перейра
35
Фукс
37
Керк
31
Паласиос
31
Паласиос
37
Керк
18
Беренс
31
Петрак
31
Петрак
18
Беренс
24
Маффео
27
Томми
27
Томми
24
Маффео
27
Гомес
77
Аколо
77
Аколо
27
Гомес
Остались в запасе
Нюрнберг
Штутгарт
4
Патрик Эррас
ОП
1
Фабиан Бредлов
ВР
19
Терлес Кнелль
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
1
Йенс Граль
ВР
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
4
Патрик Эррас
ОП
1
Фабиан Бредлов
ВР
19
Терлес Кнелль
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
Главный тренер
Мирослав Клозе
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Нюрнберг - Штутгарт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Новости команд
Все
Нюрнберг
Штутгарт
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
19:20
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:18
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
19:20
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:18
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+