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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Штутгарт
Герта - Штутгарт: обзор матча 04 мая 2019
Герта
04.05.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
3 : 1
Завершен
Штутгарт
40'
В. Ибишевич
45+1'
О. Дуда
67'
С. Калу
70'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Штутгарт
89'
Желтая карточка
Г. Кастро
Желтая карточка
Р. Ярстейн
83'
70'
ГОЛ! 3:1!
М. Гомес
Пас отдал
Б. Соса
ГОЛ! 3:0!
С. Калу
Пас отдал
Я. Дилросун
67'
ГОЛ! 2:0!
О. Дуда
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
В. Ибишевич
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Герта
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
9
Дави Зелке
ЦФ
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
35
Александр Эссвайн
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
3-2-1-2-2
22
Ярстейн
7
Миттельштадт
28
Лустенбергер
4
Рекик
21
Платтенхардт
19
Лазаро
5
Скьельбред
8
Дуда
7
Леки
8
Калу
11
Ибишевич
3-2-1-2-1
20
Цилер
2
Кемпф
32
Бек
5
Кабак
28
Павар
3
Соса
8
Кастро
10
Дидави
31
Гонсалес
22
Донис
Остались в запасе
Герта
Штутгарт
24
Явайро Дилросун
ЛВ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
27
Эрик Томми
ЛП
1
Йенс Граль
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
24
Явайро Дилросун
ЛВ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
9
Дави Зелке
ЦФ
Остались в запасе
27
Эрик Томми
ЛП
1
Йенс Граль
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Герта - Штутгарт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
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