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Марио Гомес
Новости
Марио Гомес - новости
Завершил карьеру
10 июля 1985 (41), Ридлинген
#27 | Нападающий
189 см | 88 кг
Германия
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Публикации
«Бавария» рассматривает трех кандидатов на пост спортивного директора
2025.04.02 20:48
1
Фото
Роналду – лидер по хет-трикам в 21-м веке в топ-10 лигах, Месси – второй, Кержаков – 30-й
2021.03.18 21:40
1
Фото
Марио Гомес завершил карьеру после выхода «Штутгарта» в Бундеслигу
2020.06.28 20:43
4
Вернер стал первым за восемь лет немцем, забившим 26 голов за один сезон Бундеслиги
2020.06.18 08:35
Марио Гомес забил 165 голов в 300 матчах Бундеслиги. Это лучший результат среди действующих немецких игроков
2018.09.17 10:43
2
Платтенхардт, Горецка, Гомес – в основе Германии на матч с Бразилией; Марсело, Коутиньо, Жезус сыграют у гостей
2018.03.27 21:02
1
Бундеслига. Дубль Марио Гомеса принес «Штутгарту» победу над «Фрайбургом»
2018.03.17 00:24
Бундеслига. Гол Марио Гомеса принес «Штутгарту» победу над «Аугсбургом»
2018.02.18 19:24
1
Марио Гомес спустя восемь лет вернулся в «Штутгарт»
2017.12.22 13:28
2
Фото
«Вольфсбург» продлит контракт с Гомесом на один год
2017.06.09 16:35
Гомес может покинуть «Вольфсбург» за 10 миллионов
2017.05.28 07:59
Гомес недоволен своей результативностью в «Вольфсбурге»
2017.05.08 08:15
1
Гомес может вернуться в «Баварию»
2017.04.24 08:17
1
Тайсон может сменить «Шахтер» на «Фенербахче»
2017.04.06 06:53
«Вольфсбург» планирует продолжить сотрудничество с Гомесом
2017.03.31 08:32
Гомес завершит международную карьеру после ЧМ-2018
2017.03.15 13:03
2
Гомес хочет забивать чаще
2017.01.09 07:52
Бундеслига. «Боруссия» Д не сумела переиграть «Аугсбург», «Гамбург» оказался сильнее «Шальке»
2016.12.20 23:55
8
Аллофс: «Марио Гомес очень расстроен результатами»
2016.10.11 08:47
Видео
«Вольфсбург» объявил о трансфере Марио Гомеса
2016.08.17 21:12
3
«Вольфсбург» переключился с Дзадзы на Гомеса
2016.08.17 16:19
«Вильяреал» намерен подписать Марио Гомеса
2016.08.13 08:35
Цорк: «Боруссия» не интересуется Гомесом»
2016.08.04 17:14
Гомес ведет переговоры с «Барселоной» и дортмундской «Боруссией»
2016.08.03 20:37
Марио Гомес может продолжить карьеру в «Аяксе»
2016.07.30 08:42
Гомес может стать игроком дортмундской «Боруссии»
2016.07.23 14:27
3
Гомес: «Вынужден покинуть «Бешикташ» из-за политической ситуации в Турции»
2016.07.20 21:58
Гомес отказался менять «Фиорентину» на «Вольфсбург»
2016.07.20 15:55
1
Лев: «Неприятно терять ключевых игроков»
2016.07.03 20:25
3
Гомес не поможет Германии в полуфинале Евро-2016
2016.07.03 19:31
6
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