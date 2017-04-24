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    Гомес может вернуться в «Баварию»

    Руководство «Баварии» рассматривает вариант приобретения нападающего «Вольфсбурга» Марио Гомеса, сообщает Sport1.de. Он должен усилить атаку команды в случае, если потребуется второй центрфорвард на поле.

    Стоит отметить, что Гомес уже имеет опыт выступления в составе «Баварии» – он играл за Мюнхен с 2009 по 2013 год. Затем он перебрался в «Фиорентину», а позже – в «Бешикташ». В «Вольфсбург» он перешел прошлым летом. В текущем сезоне он принял участие в 29 матчах, отметившись 14 голами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2017 08:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 24 апреля 2017, 08:42

      в Баварии и так одни гомесы да педросы... Латиносы

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