Гомес может вернуться в «Баварию»

Руководство «Баварии» рассматривает вариант приобретения нападающего «Вольфсбурга» Марио Гомеса, сообщает Sport1.de. Он должен усилить атаку команды в случае, если потребуется второй центрфорвард на поле.

Стоит отметить, что Гомес уже имеет опыт выступления в составе «Баварии» – он играл за Мюнхен с 2009 по 2013 год. Затем он перебрался в «Фиорентину», а позже – в «Бешикташ». В «Вольфсбург» он перешел прошлым летом. В текущем сезоне он принял участие в 29 матчах, отметившись 14 голами.