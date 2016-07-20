Гомес: «Вынужден покинуть «Бешикташ» из-за политической ситуации в Турции»

Форвард «Фиорентины» Марио Гомес, выступавший на правах аренды в «Бешикташе», заявил, что покинул турецкий клуб в связи с произошедшими в стране событиями.

«Мне тяжело далось это решение, я долго размышлял над ним. Нелегко покидать столь прекрасный клуб. Однако, я вынужден это сделать из-за сложившейся политической обстановки в Турции, дело абсолютно не в футбольных причинах. Надеюсь на ваше понимание. Спасибо болельщиком и всем тем, кто сделал мое пребывание в «Бешикташе» незабываемым.

Когда все политические проблемы решатся (верю, что это произойдет мирным путем), я с удовольствием снова буду защищать цвета «Бешикташа». Надеюсь на скорую встречу», – написал Гомес на своей странице в Facebook.