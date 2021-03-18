Роналду – лидер по хет-трикам в 21-м веке в топ-10 лигах, Месси – второй, Кержаков – 30-й

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг футболистов, сделавших наибольшее количество хет-триков в топ-10 лигах Европы с начала столетия.
Первое место занял нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивавший по три гола за матч 57 раз. В топ-3 также вошли капитан «Барселоны» Лионель Месси (54) и форвард «Атлетико» Луис Суарес (29).
Первую 30-ку замкнул бывший игрок сборной России Александр Кержаков. В его активе девять хет-триков.
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Источник: Transfermarkt