Роналду – лидер по хет-трикам в 21-м веке в топ-10 лигах, Месси – второй, Кержаков – 30-й

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг футболистов, сделавших наибольшее количество хет-триков в топ-10 лигах Европы с начала столетия.

Первое место занял нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивавший по три гола за матч 57 раз. В топ-3 также вошли капитан «Барселоны» Лионель Месси (54) и форвард «Атлетико» Луис Суарес (29).

Первую 30-ку замкнул бывший игрок сборной России Александр Кержаков. В его активе девять хет-триков.

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