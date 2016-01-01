Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

    Роналду – лидер по хет-трикам в 21-м веке в топ-10 лигах, Месси – второй, Кержаков – 30-й

    Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг футболистов, сделавших наибольшее количество хет-триков в топ-10 лигах Европы с начала столетия.

    Первое место занял нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивавший по три гола за матч 57 раз. В топ-3 также вошли капитан «Барселоны» Лионель Месси (54) и форвард «Атлетико» Луис Суарес (29).

    Первую 30-ку замкнул бывший игрок сборной России Александр Кержаков. В его активе девять хет-триков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Transfermarkt

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:40
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +307

      вальтер 79 1 час назад

      дааа рон топчик однозначно да и керж четкий пацанчик в тридцатку попал

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83721
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru