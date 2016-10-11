Аллофс: «Марио Гомес очень расстроен результатами»

Спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс дал оценку не самой впечатляющей игре нападающего команды Марио Гомеса, который появился в команде в августе. После шести туров чемпионата Германии на его счету нет ни одного забитого мяча.

«Я разговаривал с Гомесом. Он, как и все остальные футболисты команды, очень расстроен нашими результатами. По его словам, ему еще не приходилось проходить через такие сложности. Но иногда такое происходит.

Такой форвард, как Гомес, также может пару матчей не забивать. Или же команда не пользуется своими шансами. Но мне сложно объяснить неудачи Гомеса», – приводит слова Аллофса Sport1.de.

После шести туров «Вольфсбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету шесть очков.