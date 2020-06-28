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  • Марио Гомес завершил карьеру после выхода «Штутгарта» в Бундеслигу

Марио Гомес завершил карьеру после выхода «Штутгарта» в Бундеслигу

28 июня 2020, 20:43
4

Форвард «Штутгарта» Марио Гомес объявил о завершении карьеры.

Немец закончил с игровой карьерой после того, как «Штутгарт» вернулся в 1-ю Бундеслигу.

«В начале сезона я был уверен в начале, что мы выйдем в Бундеслигу. Поэтому я решил, что это будет мой последний год в «Штутгарте», в Германии и, скорее всего, в качестве футболиста», – сказал Гомес.

  • Гомес начал профессиональную карьеру в «Штутгарте», в котором выступал в 2003-09 годах и вернулся в 2018-м. Он забил 110 голов.
  • Игрок наиболее известен по выступлениям за «Баварию», где он три раза выигрывал чемпионат Германии и становился победителем Лиги чемпионов в 2013 году. За мюнхенцев Гомес забил 113 мячей.
  • Он также бронзовый призер чемпионата мира 2010 года в составе сборной Германии.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Goal.com
Германия. Бундеслига Штутгарт Гомес Марио
Комментарии (4)
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KOLBIS
1593368848
Все когда-то заканчивается как не прискорбно)))...
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+50/-50
1593369776
Штутгарт можно поздравить. А вот Гамбург даже на переходы не попал.
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cevin cigan
1593373770
Уходит,как говорится "на коне" !!!
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rashidinho
1593403636
А какого ему в 34 заканчивать карьеру??? Ведь мог еще 2-3 года поиграть
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