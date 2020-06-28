Марио Гомес завершил карьеру после выхода «Штутгарта» в Бундеслигу

Форвард «Штутгарта» Марио Гомес объявил о завершении карьеры.

Немец закончил с игровой карьерой после того, как «Штутгарт» вернулся в 1-ю Бундеслигу.

«В начале сезона я был уверен в начале, что мы выйдем в Бундеслигу. Поэтому я решил, что это будет мой последний год в «Штутгарте», в Германии и, скорее всего, в качестве футболиста», – сказал Гомес.

Гомес начал профессиональную карьеру в «Штутгарте», в котором выступал в 2003-09 годах и вернулся в 2018-м. Он забил 110 голов.

Игрок наиболее известен по выступлениям за «Баварию», где он три раза выигрывал чемпионат Германии и становился победителем Лиги чемпионов в 2013 году. За мюнхенцев Гомес забил 113 мячей.

Он также бронзовый призер чемпионата мира 2010 года в составе сборной Германии.